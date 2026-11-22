फिर गूंजेगा 'जपनाम', बॉबी देओल की 'आश्रम 4' की शूटिंग हुई पूरी, मेकर्स ने BTS तस्वीर शेयर कर दी बड़ी अपडेट

ओटीटी की दुनिया में सबसे चर्चित और लोकप्रिय क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज में शुमार 'आश्रम' के चौथे सीजन को लेकर दर्शकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अभिनेता बॉबी देओल और जाने-माने फिल्ममेकर प्रकाश झा की इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी के चौथे सीजन की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है।

प्रकाश झा प्रोडक्शंस और बॉबी देओल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट साझा करते हुए 'रैप-अप' (शूटिंग समाप्ति) की आधिकारिक घोषणा की है।

सेट से सामने आई खास BTS तस्वीर

मेकर्स द्वारा साझा की गई बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीर में निर्देशक प्रकाश झा, मुख्य अभिनेता बॉबी देओल और पूरी क्रिएटिव टीम सेट पर एक साथ नजर आ रही है। इस तस्वीर पर बड़े अक्षरों में "इट्स अ रैप! (It's a Wrap!)" के साथ "एक बदनाम... आश्रम सीजन 4" और प्रकाश झा प्रोडक्शंस का लोगो अंकित है।

इस खास मौके पर भावुक और उत्साहित संदेश लिखते हुए मेकर्स ने कैप्शन में कहा, "और इसी के साथ 'आश्रम सीजन 4' की शूटिंग पूरी हुई! यह सफर जुनून, टीमवर्क और कभी न भूलने वाली यादों से भरा रहा। हर फ्रेम के पीछे कड़ी मेहनत करने वाली इस शानदार टीम को सलाम!" इस घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच सीरीज को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

पुरानी स्टार कास्ट के साथ जुड़ेंगे कई नए चेहरे

इंस्टाग्राम पोस्ट में मेकर्स ने सीरीज से जुड़े प्रमुख कलाकारों और क्रू मेंबर्स को टैग किया है, जिससे आगामी सीजन की स्टार कास्ट की तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो गई है। बॉबी देओल एक बार फिर स्वयंभू बाबा निराला के दमदार और रहस्यमयी किरदार में लौट रहे हैं। उनके साथ पिछली कड़ियों के अहम कलाकार जैसे चंदन रॉय सान्याल (भोपा स्वामी), अदिति पोहनकर (पम्मी), त्रिधा चौधरी, सचिन श्रॉफ और परिणीता सेठ अपने-अपने किरदारों को आगे बढ़ाते नजर आएंगे।

दिलचस्प बात यह है कि चौथे सीजन में कहानी को नया विस्तार देने के लिए कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। पोस्ट में अभिनेता अक्षय ओबेरॉय, नीतू चंद्रा श्रीवास्तव, चैतन्य चौधरी और पंखुड़ी गिडवानी को भी टैग किया गया है। हाल ही में अक्षय ओबेरॉय ने भी अपना शेड्यूल पूरा करने के बाद प्रकाश झा के निर्देशन में काम करने के अनुभव को बेहद खास और सीखने वाला बताया था। इसके अलावा प्रीति, अरमान पारीख, तन्मय, दिशा झा और माधवी भट्ट भी टीम का हिस्सा हैं।

क्या होगी सीजन 4 की कहानी?

प्रकाश झा के निर्देशन में बनी 'आश्रम' की कहानी एक ऐसे ढोंगी और प्रभावशाली धर्मगुरु बाबा निराला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो धर्म, अंधविश्वास, राजनीति और अपराध के गठजोड़ से अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा करता है। पिछले सीजन के अंत में पम्मी की बगावत, भोपा स्वामी की महत्वाकांक्षा और बाबा निराला के साम्राज्य में पड़ी दरार ने कहानी को बेहद रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया था। चौथे सीजन में सत्ता के इसी बदलते समीकरण, आश्रम के भीतर के काले राज और बाबा निराला के अस्तित्व की लड़ाई को और भी गहरे व तीखे अंदाज में दिखाए जाने की उम्मीद है।

कब और कहां देख सकेंगे 'आश्रम सीजन 4'?

शूटिंग पूरी होने के साथ ही अब यह प्रोजेक्ट पोस्ट-प्रोडक्शन के चरण में प्रवेश कर चुका है। मेकर्स ने पुष्टि की है कि 'एक बदनाम... आश्रम सीजन 4' की स्ट्रीमिंग 'एमएक्स प्लेयर बाय प्राइम वीडियो' पर की जाएगी। हालांकि, अभी तक मेकर्स की ओर से इसकी आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है।