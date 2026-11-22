बर्थडे पर कार्तिक आर्यन का बड़ा धमाका, करण जौहर की मॉन्स्टर थ्रिलर 'कालिया' का ऐलान, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता कार्तिक आर्यन 22 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर उन्होंने अपने प्रशंसकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। हर बार अपनी अदाकारी और फिल्मों के चुनाव से चौंकाने वाले कार्तिक अब 'मॉन्स्टर थ्रिलर' की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। कार्तिक की नई फिल्म 'कालिया' (Kaaliya) की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।

धर्मा प्रोडक्शंस और डोपामाइन स्टूडियोज के बैनर तले बनने वाली यह फिल्म 5 मई 2028 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म के निर्माता करण जौहर ने सोशल मीडिया पर 'कालिया' का एक बेहद डरावना और रहस्यमयी अनाउंसमेंट वीडियो साझा किया है।

वीडियो शेयर करते हुए करण ने कैप्शन में लिखा, "श्री कृष्ण ने इसे दूर भेज दिया था। हम इंसानों ने इसे वापस बुला लिया।" इस एक पंक्ति ने दर्शकों के बीच फिल्म की कहानी को लेकर जबरदस्त जिज्ञासा पैदा कर दी है।

मेकर्स के अनुसार, 'कालिया' की कहानी भारतीय लोककथाओं और पौराणिक मान्यताओं की जड़ों से जुड़ी होगी। देश के ग्रामीण और पारंपरिक इलाकों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियों को आधुनिक मॉन्स्टर थ्रिलर के अंदाज में बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा। खास बात यह है कि धर्मा प्रोडक्शंस भी इस फिल्म के जरिए पहली बार मॉन्स्टर थ्रिलर जॉनर में हाथ आजमाने जा रहा है, जिसे एक भव्य सिनेमैटिक अनुभव के तौर पर तैयार किया जा रहा है।

संदीप मोदी का हिंदी सिनेमा में थियेट्रिकल डेब्यू

'कालिया' के निर्देशन की कमान संदीप मोदी संभाल रहे हैं। ओटीटी की दुनिया में 'आर्या' और 'द नाइट मैनेजर' जैसी सुपरहिट और समीक्षकों द्वारा सराही गई वेब सीरीज देने के बाद, यह संदीप मोदी की पहली हिंदी फीचर फिल्म होगी जो सीधे सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस प्रोजेक्ट को करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, सोमेन मिश्रा और मारिजके डिसूजा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कार्तिक आर्यन खुद भी इस फिल्म के निर्माताओं की टीम में शामिल हैं।

रोमांस और कॉमेडी से निकलकर अब देशभक्ति, स्पोर्ट्स और पौराणिक थ्रिलर की ओर कार्तिक आर्यन का यह कदम उनके करियर के सबसे रोमांचक दौर की ओर इशारा करता है। अब दर्शकों को 5 मई 2028 का इंतजार है, जब 'कालिया' बड़े पर्दे पर अपना रहस्य खोलेगी।