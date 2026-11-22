बॉलीवुड के बड़े बैनर्स ने क्यों साधी चुप्पी? 450 करोड़ कमाने वाली 'हनुमान अंश' के निर्देशक का छलका दर्द

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई बार ऐसी फिल्में सामने आती हैं, जो बिना किसी बड़े स्टार, भारी-भरकम प्रमोशन या बड़े प्रोडक्शन हाउस के समर्थन के बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण बदल देती हैं। इस साल हिंदी सिनेमा को ऐसा ही एक बड़ा सरप्राइज फिल्म 'हनुमान अंश' के रूप में मिला है। मात्र 2 करोड़ रुपये के बेहद सीमित बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कारोबार कर सबको चौंका दिया है।

कमाई के मामले में इसने सनी देओल, इमरान हाशमी और कन्नड़ सुपरस्टार यश जैसे दिग्गजों की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, इतनी बड़ी और अभूतपूर्व सफलता के बावजूद फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी बॉलीवुड के रवैये से कुछ खास खुश नहीं हैं।

बड़े प्रोडक्शन हाउस की चुप्पी पर उठाए सवाल

फिल्म की डिजिटल रिलीज से पहले स्क्रीन को दिए एक खास इंटरव्यू में विशाल चतुर्वेदी ने इंडस्ट्री के दोहरे मापदंडों पर खुलकर बात की। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि जब कोई बड़े बैनर की फिल्म सफल होती है, तो पूरी इंडस्ट्री और तमाम बड़े प्रोडक्शन हाउस आधिकारिक बयान जारी कर बधाई देते हैं। लेकिन 'हनुमान अंश' के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ।

विशाल ने कहा, हमारी फिल्म एक छोटे बजट की है और इसे एक नए निर्देशक ने बनाया है। शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी किसी बड़े स्टूडियो या स्थापित प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। यह बात काफी चौंकाने वाली है।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि व्यक्तिगत स्तर पर वरुण धवन और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जैसी हस्तियों ने फिल्म की दिल खोलकर तारीफ की है, और आम लोग भी मिलने पर काम को खूब सराहते हैं।

कंटेंट के दम पर टूटा 'इवेंट फिल्मों' का मिथक

हाल ही में गोवा में आयोजित हुए 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के मंच से भी विशाल चतुर्वेदी ने सिनेमा के बदलते दौर पर अपनी राय रखी। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से यह धारणा बनी हुई थी कि थिएटर में केवल बड़े सितारों और भारी बजट वाली 'इवेंट फिल्मों' को ही दर्शक मिलते हैं, जबकि छोटी फिल्मों का चलना मुश्किल होता है।

निर्देशक के मुताबिक, 'हनुमान अंश' की सफलता ने इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया है। उन्होंने कहा, "अब यह सोच खत्म हो चुकी है कि सिर्फ बड़े स्टूडियो की फिल्में ही चलेंगी। पहले फिल्म समीक्षकों और सोशल मीडिया के रिव्यू से दर्शकों की राय बनती थी, लेकिन आज का दर्शक बहुत समझदार है। वह खुद थिएटर जाकर फिल्म देखता है और तय करता है कि उसे क्या पसंद है।"

फिल्म की ऐतिहासिक सफलता के बाद दर्शकों को इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार है। इस पर बड़ा अपडेट देते हुए विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि वे फिलहाल गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन और उनकी कहानी पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि जब सही समय आएगा, तो वे बाबा नीम करोली की कहानी को भी बड़े पर्दे पर आगे बढ़ाएंगे।