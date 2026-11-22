शादी के 6 साल बाद पति वीर साहू से अलग होने जा रहीं सपना चौधरी, तलाक की अर्जी की दायर

अपने दमदार डांस और बेबाक अंदाज से देशभर में खास पहचान बनाने वाली हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी इन दिनों अपनी पेशेवर जिंदगी से ज्यादा अपनी निजी लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू की 6 साल पुरानी शादी अब टूटने की कगार पर पहुंच गई है।

खुद सपना चौधरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दे दी है। साल 2020 में बेहद सादगी से शादी के बंधन में बंधने वाले इस कपल के दो बेटे भी हैं। लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच अब सपना ने अपने इस टूटे रिश्ते, बच्चों की परवरिश और दूसरी शादी की संभावनाओं पर खुलकर अपनी बात रखी है।

निजी जिंदगी में दखल न देने की अपील

तलाक की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सपना चौधरी ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि रिश्ता जब तक ठीक था, वे दोनों साथ थे, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं, इसलिए अलग होने का फैसला लिया गया है। उन्होंने ट्रोलर्स और समाज के उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करते हैं।

सपना ने कहा कि शादी उन दोनों के बीच का एक निजी रिश्ता था और इसके उतार-चढ़ाव को केवल वे दोनों ही बेहतर समझ सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति को इस मामले में अपनी राय रखने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपने प्रशंसकों और आम लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि उन्हें उनके काम और कला के आधार पर जज किया जाए, न कि उनकी निजी जिंदगी के फैसलों पर।

बच्चों को छोड़ने की अफवाहों पर दिया करारा जवाब

सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं भी चल रही थीं कि करियर और निजी विवादों के चलते सपना अपने बच्चों से दूर हो गई हैं। इन खबरों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सपना ने कहा कि दूसरों के बारे में कुछ भी कह देना बहुत आसान होता है। लोग बिना सोचे-समझे आरोप लगा देते हैं कि मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया है। उन्होंने दो टूक कहा, "ये मेरे बच्चे हैं और मुझे अच्छी तरह पता है कि उनकी परवरिश कैसे करनी है। मुझे कभी भी अपने बच्चों को छोड़ना नहीं सिखाया गया है।"

सपना चौधरी ने अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर को याद करते हुए एक बड़ा आत्ममंथन भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब वे रियलिटी शो 'बिग बॉस' से बाहर आई थीं, तब उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। उसी दौर में उन्होंने शादी करने का फैसला किया। सपना के मुताबिक, उन्होंने एक अच्छी बहू, पत्नी और मां बनने की पूरी कोशिश की और अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लेकिन समय के साथ उन्हें यह अहसास हुआ कि उनकी अपनी भी एक अलग पहचान है।

उन्होंने कहा कि वे केवल किसी की पत्नी, मां या भाभी बनकर सीमित नहीं रह सकती थीं। सपना ने स्वीकार किया कि उस वक्त उन्हें खुद की 'ग्रूमिंग' और करियर पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वे रिश्तों की उलझनों में ही फंसी रह गईं और अपने रास्ते से भटक गईं।

क्या दूसरी शादी करेंगी सपना चौधरी?

तलाक के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सपना भविष्य में फिर से घर बसाने के बारे में सोचेंगी। इस सवाल का जवाब देते हुए सपना ने साफ कर दिया कि फिलहाल दूसरी शादी करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने खुद को एक बेहद भावुक इंसान बताते हुए कहा कि उन्हें यूं ही चलते-फिरते किसी से प्यार नहीं हो जाता। वे जब भी किसी से जुड़ती हैं, तो दिल की गहराई से प्यार करती हैं।

हालांकि, भविष्य के दरवाजे पूरी तरह बंद न करते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर आने वाले समय में उन्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो वास्तव में उनके प्यार और साथ के लायक हो, तो वे इस बारे में विचार कर सकती हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में दूसरी शादी उनके दिमाग में दूर-दूर तक नहीं है।

गौरतलब है कि सपना चौधरी ने साल 2020 में हरियाणवी कलाकार वीर साहू से गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज की थी, जिसका खुलासा उनके पहले बेटे के जन्म के बाद हुआ था। अब 6 साल बाद इस जोड़ी के अलग होने की खबर ने उनके लाखों प्रशंसकों को हैरान कर दिया है।