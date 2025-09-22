Bigg Boss 19 : अमाल मलिक ने गाया तान्या मित्तल के लिए रोमांटिक गाना, शरमाईं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। कई दोस्त अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं तो कई कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती की नई शुरुआत भी हुई है। 'बिग बॉस' के घर में इन दिनों तान्या मित्तल और अमाल मलिक की जोड़ी छाई हुई है।

तान्या और अमाल घर में एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं बाहर भी इस जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है। अब अमाल ने तान्या के लिए एक रोमांटिक गाना भी गाया।

Entertainment ka nahi hoga koi thikaana, jab aayengi Uorfi lekar bahut saara drama!



Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @colorstv par.



Watch now - https://t.co/XNlwzrDIIH pic.twitter.com/VKtiq17Jsv — JioHotstar Reality (@HotstarReality) September 21, 2025

दरअसल, वीकेंड का वार में उर्फी जावेद बतौर गेस्ट पहुंची थक्षं। इस दौरान वह घरवालों को टास्क कराए। वीडियो में दिखाया गया है कि उर्फी, अमाल मलिक और तान्या मित्तल को बुलाती हैं और घरवालों से पूछती हैं कि इनमें से किसका रिश्ता जल्दी टूट जाएगा।

घरवाले तान्या का नाम ज्यादा लेते हैं। इसके बाद अमाल मलिक से कहा जाता है कि वो तान्या के लिए एक गाना गाएं। इस पर वह 'सनम रे' मूवी का 'हुआ है आज पहली बार' गाना गाते हैं। अमाल तान्या के साथ डांस भी करते हैं। तभी तान्या ब्लश करने लगती हैं। घरवालों के साथ उर्फी भी उन्हें टोकती हैं कि वो शरमा क्यों रही हैं।

बतादें कि जब शो में अमाल मलिक बीमार पड़े थे, तब तान्या ने उनका खूब ख्याल रखा था। इसके बाद दर्शकों ने उनका केयरिंग नेचर देखकर दोनों के बीच लव-एंगल निकालना शुरू कर दिया।