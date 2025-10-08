दिलबर की आंखों का' गाने में नोरा फतेही ने लगाई स्क्रीन पर आग, थाम्मा के पार्टी एंथम में बिखेरा जलवा

जब ग्लोबल स्टार नोरा फतेही स्क्रीन पर आती हैं, तो हर फ्रेम में धमाका होता है। आने वाली फिल्म 'थाम्मा' के गाने 'दिलबर की आंखों का' के साथ, नोरा एक बार फिर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं, एक ऐसा प्रदर्शन जो प्योर सिनेमाई आकर्षण है।

नोरा की दमदार मौजूदगी, बेजोड़ एक्सप्रेशन्स और तेज तर्रार कोरियोग्राफी हर पल को पावर और ग्लैमर से भर देती है। यह सिर्फ एक और गाना नहीं है — यह नोरा फतेही का जलवा है, जो एक बार फिर यह साबित करता है कि क्यों वह आज भी बॉलीवुड की सबसे एनर्जेटिक और आकर्षक परफॉर्मर बनी हुई हैं।

पिछली बार जब नोरा ने 'स्त्री' फ़िल्म के "कमरिया" में गाने से स्क्रीन पर धूम मचाई थी, तो इस गाने ने 43 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ के साथ ग्लोबल चार्ट्स पर छा गया और बॉलीवुड डांस एंथम्स के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। अब ‘दिलबर की आंखों का’ के साथ वह उस मुकाम को और ऊंचा उठा दिया हैं — जिसमें उन्होंने स्टाइल, पावर और भव्यता का ऐसा मिश्रण किया है, जिसे पहले ही साल का सबसे बड़ा डांस ट्रैक माना जा रहा है।

इस अनुभव के बारे में बात करते हुए, नोरा फ़तेही ने कहा, 'दिलबर की आंखों का' पर परफ़ॉर्म करना मेरे लिए बेहद रोमांचक था। हर बीट को महसूस करना और यह जानना कि ऑडियंस भी साथ में थिरकना चाहेंगे, यह बहुत ही एक्साइटिंग बना दिया। यह गाना पूरी तरह से धमाकेदार है।

उन्होंने कहा, यह हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस व आइकोनिक बॉलीवुड ग्लैमर का सिलसिला आगे बढ़ाता है, वही जोश जिसे दर्शक हमेशा मुझसे देखना पसंद करते हैं। कोरियोग्राफी दमदार है, हुक स्टेप आकर्षक है, और सेट पर हर पल ऐसा लगा जैसे मैं म्यूजिक की बीट के साथ थिरक रही हूं।

मैडॉक फिल्म्स के भव्य प्रोडक्शन द्वारा निर्मित, 'दिलबर की आंखों का' सहज कोरियोग्राफी, शानदार स्टाइल और ऐसी विज़ुअल ट्रीटमेंट जो हर फ्रेम को बोल्ड, ग्लैमरस और इलेक्ट्रिफाइंग बना देती है। सोशल मीडिया पर नोरा के शानदार अभिनय की प्रशंसा और फैंस नोरा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, एक बात फिर से साफ हो गई है: नोरा फतेही जैसा स्क्रीन पर कोई और प्रभावशाली नहीं है।