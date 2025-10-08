बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
  4. Hrithik Roshan and Jr NTR starrer War will release on the OTT platform Netflix on October 29
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (14:31 IST)

सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर धमाका करेगी रितिक रोशन-जूनियर एनटीआर की वॉर 2, जानिए कब और कहां देख सकते हैं फिल्म

War 2 OTT release
यशराज फिल्म्स की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'वॉर 2' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में रितिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। फ्लिम ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन भी किया था। 
 
अब 'वॉर 2' सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर धमाका मचाने के लिए तैयार है। 'वॉर 2' की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 अक्टूबर को रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स ने इसका ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। 
 
नेटफ्लिक्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वॉर 2 का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'दोगुना गुस्सा। दोगुना उत्पात। युद्ध के लिए तैयार हैं? वॉर 2 देखें, 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर।ऐ
 
बता दें कि 'वॉर 2' वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। यह 2019 में 'वॉर' का सीक्वल है। 'वॉर' में रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बीच फाइट देखने को मिली थी। फिल्म 'वॉर 2' का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। फिल्म में रितिक और जूनियर एनटीआर के साथ कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और आशुतोष राणा अहम किरदार में हैं। 
 
