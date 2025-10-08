रामायण के 'लक्ष्मण' सुनील लहरी के घर की बहू बनीं सारा खान, 4 साल छोटे कृष पाठक संग की कोर्ट मैरिज

बिग बॉस फेम और टीवी एक्ट्रेस सारा खान दूसरी बार शादी बंधन में बंध गई हैं। सारा ने 6 अक्टूबर को अपने से 4 साल छोटे एक्टर-प्रोड्यूसर कृष पाठक संग कोर्ट मैरिज की। 5 दिसंबर को कपल ग्रैंड वेडिंग करेगा। सारा खान ने सोशल मीडिया पर अपनी वेडिंग तस्वीरें भी शेयर की है।

सारा ने कैप्शन में लिखा, एक साथ सील हो गए। दो आस्थाएं हैं। एक स्क्रिप्ट। बहुत सारा प्यार। हमारे साइन भी सील हो गए हैं। कुबूल है से सात फेरे तक, इस दिसंबर में कसमें इंतजार कर रही हैं। दो दिल, दो कल्चर, हमेशा के लिए एक हो गए हैं। हमारी लव स्टोरी एक ऐसे मिलन का निर्माण कर रही हैं जहां, आस्थाएं आपस में मिलती हैं, बिखरती नहीं है। क्योंकि जब प्रेम ही मुख्य विषय होता है, तो बाकी सब एक खूबसूरत उपकथा बन जाता है। हमें अपना आशीर्वाद दें।

बॉम्बे टाइम्स संग बात करते हुए सारा खान ने कहा, जिस पल से वह और कृष साथ रहने लगे थष, उन्हें तभी से कृष की पत्नी जैसा महसूस होने लगा था। लेकिन आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को रजिस्टर कराना एक बिल्कुल अलग अनुभव था। मैं इस रिश्ते में बहुत आगे बड़ गई हूं। मैंने गलतियां की है, लेकिन कृष मुझे अपना सबसे अच्छा फैसला लगता है।

कृष संग पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, एक साल पहले मेरी मुलाकात कृष से एक डेटिंग एप पर हुई थी। जब मैंने उनकी तस्वीर देखी, तो मुझे उनसे तुरंत ही अपनापन महसूस हुआ। जल्दही उनसे बातचीत शुरू हो गई और अगले ही दिन उनसे मुलाकात हुई।

बता दें कि सारा खान की पहली शादी साल 2010 में एक्टर अली मर्चेंट संग हुई थी। हालांकि साल 2011 में ही दोनों का तलाक हो गया था। वहीं अब वह रामायाण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी के घर की बहू बन गई हैं। कृष सुनील लहरी के बेटे हैं।

सुनील लहरी ने दो शादियां की थी। पहली पत्नी राधा सेन से हुई थी लेकिन बाद में तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने भारती पाठक से शादी की और बेटे कृष के पिता बने थे। लेकिन जब कृष 9 महीने के थे, जब दूसरी पत्नी से भी उनका रिश्ता टूट गया। कृष की परवरिश अकेले मां भारती ने की है।