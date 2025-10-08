बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (13:05 IST)

जुबीन गर्ग डेथ केस में एक और गिरफ्तारी, सिंगर के चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गिरफ्तार

Zubeen Garg death case
असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही टीम ने उनके चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। संदीपन सिंगापुर में उस यॉट पर जुबीन के साथ मौजूद थे, जहां उनका निधन हुआ था। 
 
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में एसआईटी/सीआईडी की यह पांचवीं गिरफ्तारी है। इससे पहले जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत, जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगर अमृत प्रभा महंत को गिरफ्तार किया गया था। 
 
खबरों के अनुसार सीआईडी के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा, हमने संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। अब हम आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्हें कई बार इंटरोगेट किया गया है। संदीपन गर्ग को आज चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश किया जाएगा।
 
बता दें कि जुबीन गर्ग सिंगापुर में होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने गए थे। 19 सितंबर को सिंगापुर में एक द्वीप पर वाटर एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान समुंद्र में डुबने से निधन हो गया था। 
Webdunia
