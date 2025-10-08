बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (10:50 IST)

जब गौरी खान को हनीमून का बोलकर पेरिस की जगह दार्जीलिंग ले गए थे शाहरुख खान

Gauri Khan Birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान 8 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। गौरी खान भले ही फिल्मी पर्दे का चेहरा नहीं है, लेकिन वह एक सफल बिजनेसवुमन हैं। वह एक इंटिरियर डिजाइनर हैं। साथ ही एक प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं। 
 
गौरी खान अपनी काबिलियत से वह 2018 में फॉरच्यून इंडिया मैग्जीन की पॉवरफुल महिलाओं की टॉप 50 लिस्ट में जगह बना चुकी हैं। 
गौरी खान 25 अक्टूबर 1991 को शाहरुख खान संग शादी के बंधन में बंधी थीं। ये कपल पिछले 33 साल से एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। गौरी की शाहरुख से पहली मुलाकात 14 साल की उम्र में हुई थी। उस समय शाहरुख 19 साल के थे। 
 
शाहरुख और गौरी की मुलाकात एक दोस्त के यहां पार्टी में हुई थी। जहां से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और फिर बात शादी तक पहुंची। साल 2019 में हुए एक अवॉर्ड शो के दौरान शाहरुख ने अपने हनीमून से जुड़ा एक राज बताया था। शाहरुख ने बताया था कि उन्होंने गौरी को हनीमून पर धोखा दिया था। 
 
शाहरुख ने बताया था कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं काफी गरीब था, जबकि गौरी मिडल क्लास फैमिली से थी। बाकी लोगों की तरह ही मैंने उनसे वादा किया था कि शादी के बाद मैं उन्हें पेरिस लेकर जाउंगा। लेकिन असल में यह सब एक झूठ था, क्योंकि न तो मेरे पास पैसे थे और न ही एयर टिकट थी। लेकिन किसी तरह मैंने उन्हें मना लिया।
 
शाहरुख खान ने इस बारे में बताते हुए आगे कहा था, आखिर में हमें 'राजू बन गया जेंटलमैन' के एक गाने की शूटिंग के लिए दार्जीलिंग जाना था। और मुझे लगा कि गौरी ने विदेश यात्रा नहीं की है तो वह ज्यादा नहीं जान पाएंगी। इसलिए मैं उसको पेरिस बोलकर दार्जीलिंग ले गया। 
 
बता दें कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड में सफलता पाने से पहले काफी स्ट्रगल किया है। शाहरुख ने जब गौरी से शादी की थी तब वह बॉलीवुड में स्ट्रगल ही कर रहे थे। ऐसे में गौरी ने भी शाहरुख के साथ वो दिन देखे हैं जबकि शाहरुख कोई स्टार नहीं बल्कि पैसों की कमी से जूझते आम इंसान थे।
