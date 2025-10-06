सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (16:36 IST)

68 साल की उम्र में स्टेज 4 कैंसर से जंग लड़ रहीं नफीसा अली, कीमोथेरेपी की वजह से झड़ने लगे बाल, बाल्ड लुक में शेयर की तस्वीरें

Nafisa Ali Cancer
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नफीसा अली इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। नफीसा एक बार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रही हैं। उन्हें 2018 में पेरिटोनियल कैंसर हुआ था और 2019 में वह पूरी तरह ठीक हो गई थीं। 6 साल बाद नफीसा फिर से इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ गईं।
 
नफीसा अली स्टेज 4 पेरिटोनियल कैंसर से जंग लड़ रही हैं। एक्ट्रेस का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। इन दिनों उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। कीमोथेरेपी के कारण नफीसा के बाल झड़ने लगे हैं, इस वजह से एक्ट्रेस ने अपने बाल मुंडवा लिए हैं। उन्होंने अपने बाल्ड लुक की तस्वीरें भी शोशल मीडिया पर शेयर की है। 
 
तस्वीरों में नफीसा का बाल्ड लुक देखने को मिल रहा है। हालांकि कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कान है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, सकारात्मक शक्ति... मेरी सबसे अच्छी दोस्त गैबी के साथ।' 
नफीसा की इन तस्वीरों पर फैंस और सेलेब्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। शबाना आजमी ने लिखा, 'ब्लेस यू नफीसा।' दिया मिर्जा ने रेड हार्ट इमोजी शेयर की। रोज़लिन खान ने लिखा, 'आप योद्धा हैं! प्यार और सकारात्मकता भेज रही हूं।' 
 
बता दें कि नफीसा अली 1977 में मिस इंटरनेशनल की रनर अप रह चुकी हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1979 में श्याम बेनेगल की फिल्म 'जुनून' से की थी। नफीसा लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। 
 
