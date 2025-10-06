Bigg Boss 19 : दीपक चहर की बहन मालती की हुई बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री, जानिए कौन हुआ बेघर?

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। शो में क्रिकेटर दीपक चाहर बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे थे। उन्होंने सलमान खान संग क्रिकेट भी खेला। वहीं क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की भी बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट 'बिग बॉस' के घर में एंट्री हुई।

दीपक चाहर अपनी बहन मालती चाहर को छोड़ने आए थे। मालनी ने सेकेंड वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर बिग बॉस 19 में एंट्री ली है। शो में एंट्री करते ही तान्या ने धमाका करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने तान्या मित्तल के लग्जरी लाइफस्टाइल के दावे का मजाक बनाया।

इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' में 8 सदस्य नॉमिनेटेड थे। जिनमें अमाल मलिक, नेहल चुडासमा, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और जीशान कादरी का नाम शामिल था। हालांकि इस हफ्ते कोई भी कंटेस्टेंट बेघर नहीं हुआ है।