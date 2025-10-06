सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. malti chahar enter in bigg boss 19 as wild card no elimination this week
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (12:19 IST)

Bigg Boss 19 : दीपक चहर की बहन मालती की हुई बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री, जानिए कौन हुआ बेघर?

Bigg Boss 19 Updates
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। शो में क्रिकेटर दीपक चाहर बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे थे। उन्होंने सलमान खान संग क्रिकेट भी खेला। वहीं क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की भी बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट 'बिग बॉस' के घर में एंट्री हुई। 
 
दीपक चाहर अपनी बहन मालती चाहर को छोड़ने आए थे। मालनी ने सेकेंड वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर बिग बॉस 19 में एंट्री ली है। शो में एंट्री करते ही तान्या ने धमाका करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने तान्या मित्तल के लग्जरी लाइफस्टाइल के दावे का मजाक बनाया। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' में 8 सदस्य नॉमिनेटेड थे। जिनमें अमाल मलिक, नेहल चुडासमा, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और जीशान कादरी का नाम शामिल था। हालांकि इस हफ्ते कोई भी कंटेस्टेंट बेघर नहीं हुआ है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

राइज एंड फॉल: बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं निक्की तंबोली, धनश्री वर्मा को किया एक्सपोज

राइज एंड फॉल: बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं निक्की तंबोली, धनश्री वर्मा को किया एक्सपोजरियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में इस शो में निक्की तंबोली अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं। निक्की के आते ही शो में बवाल मच गया। इसके बाद अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा की दोस्ती में दरार आ गई।

एक्टिंग से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत, ऋषिकेश में दिखा सादगी भरा अंदाज

एक्टिंग से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत, ऋषिकेश में दिखा सादगी भरा अंदाजसाउथ सुपरस्टार रजनीकांत बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। साउथ में तो रजनीकांत को फैंस भगवान की तरह पूजते भी है। दुनियाभर में उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया गया है। हाल ही में रिलीज रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था।

पिता नहीं चाहते थे एक्टर बने विनोद खन्ना, तान दी थी बंदूक

पिता नहीं चाहते थे एक्टर बने विनोद खन्ना, तान दी थी बंदूकबतौर खलनायक अपने करियर का आगाज कर नायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले सदाबहार अभिनेता विनोद खन्ना ने अपने अभिनय से दर्शको के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ी। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था।

हॉफ शोल्डर ड्रेस में अंकिता लोखंडे का कातिलाना अंदाज, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

हॉफ शोल्डर ड्रेस में अंकिता लोखंडे का कातिलाना अंदाज, सिजलिंग अंदाज में दिए पोजटीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी एक्टिंग का जौहर दिखा चुकी अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। कभी ट्रेडिशनल तो कभी वेस्टर्न लुक से वह फैंस का दिल जीत लेती हैं।

खान परिवार में गूंजी किलकारी, अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा ने दिया प्यारी सी बेटी को जन्म

खान परिवार में गूंजी किलकारी, अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा ने दिया प्यारी सी बेटी को जन्मबॉलीवुड के मशहूर खान परिवार में एक बार फिर किलकारियां गूंज गई है। अरबाज खान दूसरी बार पिता बन गए हैं। उनकी दूसरी पत्नी शूरा खान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। घर में नन्ही परी आने से पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। उन्होंने 5 अक्टूबर को बच्ची को जन्म दिया है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com