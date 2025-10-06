एक्टिंग से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत, ऋषिकेश में दिखा सादगी भरा अंदाज
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। साउथ में तो रजनीकांत को फैंस भगवान की तरह पूजते भी है। दुनियाभर में उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया गया है। हाल ही में रिलीज रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था।
अब रजनीकांत ने फिल्म इंडस्ट्री से थोड़े समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया है। रजनीकांत इन दिनों ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध से दूर पहाड़ों में समय बिता रहे हैं। खबरों के अनुसार रजनीकांत एक्टिंग से ब्रेक लेकर अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा पर निकले
सोशल मीडिया पर रजनीकांत की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हहै। तस्वीर में वह सड़क किनारे पतक्तल पर सादगी से भोजन करते दिख रहे हैं। शनिवार को रजनीकांत ऋषिकेश स्थित स्वामी दयानंद आश्रम पहुंचे थे। यहां उन्होंने स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसके अलावा रजनीकांत ने गंगा तट पर ध्यान लगाया और गंगा आरती में भी भाग लिया। रजनीकांत का सादगी से भरा ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।
रजनीकांत के वर्कफ्रट की बात करें तो वह आखिरी बार फिल्म 'कुली' में नजर आए थे। अब वह जल्द ही 'जेलर 2' में दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग रजनीकांत की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।