राइज एंड फॉल: बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं निक्की तंबोली, धनश्री वर्मा को किया एक्सपोज

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में इस शो में निक्की तंबोली अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं। निक्की के आते ही शो में बवाल मच गया। इसके बाद अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा की दोस्ती में दरार आ गई।

निक्की ने धनश्री को लेकर अरबाज को आगाह किया और उनसे दूर रहने को कहा। शो के प्रोमो में निक्की अरबाज से काफी नाराज दिख रही हैं। वह उन्हें धनश्री को लेकर सच बताती हैं। निक्की कहती हैं कि वो धनश्री को सपोर्ट न करे क्योंकि वो पीठ पीछे उसकी बुराई करती हैं।

निक्की कहती हैं, गेम में धोखा हो रहा है। धनश्री शो में सबसे हेटेड कंटेस्टेंट हैं। गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड होगा वो भी उससे नफरत करेगा। धनश्री ने कई बार बोला है कि वो अरबाज का सपोर्ट नहीं करेगी। अगर तुम उसके साथ नहीं होगे तो कोई भी उसे एक वोट तक नहीं देगा।

वहीं निक्की तंबोली के इस स्टेटमेंट पर धनश्री ने जवाब दिया है। धनश्री के इंस्टा अकाउंट पर शो का एक वीडियो शेयर किया गया है। इसके साथ कैप्शन में निक्की को जवाब देते हुए लिखा गया, हेट कमेंट्स, ट्रोल्स, जो लोग मुझे गिरता हुआ देख खुश है... वो मुझे कभी नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि जब तक मेरे साथ मेरी मां है, मैं हमेशा राइज करूंगी।

बता दें कि 'राइज एंड फॉल' में धनश्री वर्मा की भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ खास बॉन्डिंग दिखी थी। इसके बाद उनकी और अरबाज पटेल की दोस्ती भी चर्चा में आई। दोनों को अक्सर एक-दूसरे के साथ खेलते और सपोर्ट करते देखा गया, लेकिन अब धनश्री और अरबाज की दोस्ती में दरार आ गई है।