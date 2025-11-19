4 साल तक सुष्‍मिता सेन ने लड़ी इस बीमारी से जंग, फिर ऐसे हुईं ठीक

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्‍मिता सेन 19 नवंबर को अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सुष्मिता ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। इस उम्र में भी सुष्मिता अपनी खूबसूरती और फिटनेस से कई एक्ट्रेसेस को मात देती हैं।



सुष्मिता सेन ने महज 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का ताज अपने सिर पर सजाकर देश का नाम रोशन किया था। सुष्‍मिता अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। बीते दिनों सुष्मिता सेन ने बताया था कि उन्होंने चार साल तक एक बीमारी से जंग लड़ी है और इस लड़ाई में जीत भी हासिल की है।

सुष्मिता ने बताया था कि उन्हें एडिसन की बीमारी थी और उन्होंने अपने दृढ़ इच्छाशक्ति और नानचक वर्कआउट सेशन से इसे हराया। बता दें, नानचक मार्शल आर्ट का एक हथियार है, जिसे पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।

सुष्मिता सेन ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताया था। सुष्मिता सेन ने लिखा था, सितंबर 2014 में जब मुझे पता चला कि मैं एक ऑटोइम्यून कंडिशन एडिसन बीमारी से पीड़ित हूं, तो मुझे लगा कि मैं इससे कभी नहीं लड़ पाऊंगी। मेरा शरीर उस वक्त निराशा और आक्रामकता से भर गया था। मेरी आंखों के नीचे बने काले घेरे 4 साल तक अंधेरे में बीते वक्त के बारे में कुछ बता नहीं सकते।

एक्ट्रेस ने आगे बताया था, स्टेरॉयड लेना और फिर इसके अनगिनत दुष्प्रभावों को झेलते हुए जीना बहुत मुश्किल था। इस तरह की बीमारी के साथ जीना सबसे मुश्किल था। मुझे अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए कुछ करना था, जो मेरे शरीर को भी मजबूत बनाता। फिर मैंने नानचक के साथ मेडिशन करना शुरू किया। वक्त के साथ मेरी बीमारी ठीक हो गई और अब मुझे स्टेरॉयड लेने की जरूरत नहीं है और 2019 के बाद से ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम नहीं है।