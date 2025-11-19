बुधवार, 19 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 19 नवंबर 2025 (17:14 IST)

4 साल तक सुष्‍मिता सेन ने लड़ी इस बीमारी से जंग, फिर ऐसे हुईं ठीक

sushmita sen birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्‍मिता सेन 19 नवंबर को अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सुष्मिता ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। इस उम्र में भी सुष्मिता अपनी खूबसूरती और फिटनेस से कई एक्ट्रेसेस को मात देती हैं।
 
सुष्मिता सेन ने महज 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का ताज अपने सिर पर सजाकर देश का नाम रोशन किया था। सुष्‍मिता अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। बीते दिनों सुष्मिता सेन ने बताया था कि उन्होंने चार साल तक एक बीमारी से जंग लड़ी है और इस लड़ाई में जीत भी हासिल की है। 
 
सुष्मिता ने बताया था कि उन्हें एडिसन की बीमारी थी और उन्होंने अपने दृढ़ इच्छाशक्ति और नानचक वर्कआउट सेशन से इसे हराया। बता दें, नानचक मार्शल आर्ट का एक हथियार है, जिसे पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।
 
सुष्मिता सेन ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताया था। सुष्मिता सेन ने लिखा था, सितंबर 2014 में जब मुझे पता चला कि मैं एक ऑटोइम्यून कंडिशन एडिसन बीमारी से पीड़ित हूं, तो मुझे लगा कि मैं इससे कभी नहीं लड़ पाऊंगी। मेरा शरीर उस वक्त निराशा और आक्रामकता से भर गया था। मेरी आंखों के नीचे बने काले घेरे 4 साल तक अंधेरे में बीते वक्त के बारे में कुछ बता नहीं सकते।
 
एक्ट्रेस ने आगे बताया था, स्टेरॉयड लेना और फिर इसके अनगिनत दुष्प्रभावों को झेलते हुए जीना बहुत मुश्किल था। इस तरह की बीमारी के साथ जीना सबसे मुश्किल था। मुझे अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए कुछ करना था, जो मेरे शरीर को भी मजबूत बनाता। फिर मैंने नानचक के साथ मेडिशन करना शुरू किया। वक्त के साथ मेरी बीमारी ठीक हो गई और अब मुझे स्टेरॉयड लेने की जरूरत नहीं है और 2019 के बाद से ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम नहीं है।
अरबाज खान-शूरा खान ने दिखाई बेटी सिपारा की पहली झलक, बोले- हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा...

अरबाज खान-शूरा खान ने दिखाई बेटी सिपारा की पहली झलक, बोले- हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा...बॉलीवुड एक्टर-प्रोड्यूसर अरबाज खान और शूरा खान इसी साल 5 अक्टूबर को एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बने थे। कपल ने अपनी बेटी का नाम सिपारा रखा है। बेटी के जन्म के डेढ़ महीने बाद अरबाज ने अपनी लाड़ली की पहली झलक दिखाई है। हालांकि अभी उन्होंने सिपारा का फेस रिवील नहीं किया है।

थिएटर आर्टिस्ट अदिति मुखर्जी का सड़क हादसे में निधन, आशुतोष राणा संग कर चुकी थीं काम

थिएटर आर्टिस्ट अदिति मुखर्जी का सड़क हादसे में निधन, आशुतोष राणा संग कर चुकी थीं काममनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। थिएटर आर्टिस्ट और एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी का एक दर्दनाक सड़क हादसे में निधन हो गया है। खबरों के अनुसार नोएडा स्थित गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले एक थिएटर प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए अदिति अपने घर से निकली थीं।

120 बहादुर की रिलीज़ से पहले रेजांग ला युद्ध बलिदान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया मेजर शैतान सिंह को याद

120 बहादुर की रिलीज़ से पहले रेजांग ला युद्ध बलिदान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया मेजर शैतान सिंह को यादएक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ की '120 बहादुर' को लेकर चर्चा अब अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। फिल्म ट्रेलर ने पूरी तरह से रोमांच और प्रेरणा का सही मिश्रण पेश किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिदान दिवस पर मेजर शैतान सिंह को याद किया, जो रेज़ांग ला की लड़ाई में शहीद हुए थे।

भगवान हनुमान को लेकर एसएस राजामौली ने की ऐसी टिप्पणी, मचा बवाल, दर्ज हुई शिकायत

भगवान हनुमान को लेकर एसएस राजामौली ने की ऐसी टिप्पणी, मचा बवाल, दर्ज हुई शिकायतफेमस फिल्ममेकर एसएस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में 'ग्लोब ट्रॉटर' इवेंट में इस फिल्म का टाइटल और टीजर रिलीज किया गया। फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। इस इवेंट में राजामौली ने कुछ ऐसी बात कह दी, जिसके बाद बवाल मच गया।

पत्रकार से एक्ट्रेस बनने तक, ऐसा रहा जीनत अमान का फिल्मी सफर

पत्रकार से एक्ट्रेस बनने तक, ऐसा रहा जीनत अमान का फिल्मी सफरबॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री जीनत अमान 74 वर्ष की हो गई हैं। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को जर्मनी में हुआ। उनके पिता अमानउल्लाह ने मुगलेआजम और पाकीजा जैसी सुपरहिट फिल्मों में बतौर लेखक काम किया था। महज 13 वर्ष की उम्र में जीनत के सिर से पिता का साया उठ गया। तब उनकी मां उन्हें जर्मनी लेकर चली गयीं।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
