परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा ने अपने बेटे का रखा यह यूनिक नाम, जानिए क्या होता है मतलब

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा 19 अक्टूबर को अपने पहले बच्चे के माता-पिता बने हैं। एक्ट्रेस ने एक बेटे को जन्म दिया है। कपल का बेटा एक महीने का हो गया है। इस खास मौके पर परिणीति और राघव ने अपने बेटे के नाम का खुलासा कर दिया है।

कपल ने एक पोस्ट शेयर करके अपने बेटे के नाम बताया है। साथ ही उन्होंने इसका मतलब भी बताया है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें परिणीति और राघव अपने नन्हें से बेटे के पैरों को चुमते दिख रहे हैं।

इसके साथ उन्होंने लिखा, 'जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम - तत्र एव नीर। हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली। हमने उसका नाम ‘Neer’ रखा — शुद्ध, दिव्य, असीम।'

फैंस और सेलेब्स इस पोस्ट पर कमेंट करके कपल को बधाई दे रहे हैं। परिणीति और राघव ने भले ही अपने बेटे का नाम रिवील कर दिया हो, लेकिन अभी तक चेहरा नहीं दिखाया है।

बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद साल 2023 में शादी रचाई थी। दोनों ने ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। परिणीति और राघव की शादी का जश्न कई दिनों तक उदयपुर के एक होटल में चला था। इसके बाद दिल्ली में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी भी आयोजित की गई थी।