क्या आप जानते हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया कैसे बन गए रैपर बादशाह?

बॉलीवुड के मशहूर रैपर और म्यूजिक कंपोजर बादशाह 19 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपनी गायिकी के दम पर बादशाह ने अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है।

रैपर ने 'द कपिल शर्मा शो' में बताया था कि उनका नाम बादशाह कैसे पड़ा। बादशाह ने बताया था, मेरा मंच नाम 'बादशाह' शाहरुख खान की फिल्म बादशाह से प्रेरित है। जब 1999 में रिलीज हुई फ़िल्म बड़ी हिट थी। मेरे सभी दोस्तों को वह फिल्म पसंद थी।

उन्होंने कहा था, यही वह समय था जब मैंने बहुत सारे गीत लिखना और उन्हें सार्वजनिक रूप से गाना शुरू किया, मेरे दोस्त मुझे बादशाह कहने लगे। इस तरह मेरा मंच नाम बादशाह बन गया।

अपने मूल नाम से लगभग न पहचाने जाने वाले इस रैपर ने कहा था, मेरा असली नाम प्रतीक सिंह सिसोदिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग इसे जानते हैं।

बादशाह ने 2006 में हनी सिंह, रफ्तार, इक्का और लिल गोलू के साथ माफिया मुंडीर नाम के एक बैंड से अपना करियर शुरू किया था, हालांकि साल 2012 में ये बैंड बिखर गया। बादशाह इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' को जज करते नजर आ रहे हैं।