बुधवार, 19 नवंबर 2025
Last Modified: बुधवार, 19 नवंबर 2025 (12:04 IST)

बेहद मल्टी टैलेंटेड हैं तारा सुतारिया, एक्ट्रेस बनने से पहली करती थीं यह काम

Tara Sutaria
बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस तारा सुतारिया 19 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस का जन्म 1995 को एक पारसी परिवार में हुआ था। तारा एक बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ ही बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। उन्होंने बहुत से गानों में अपनी आवाज दी हैं।
 
तारा सुतारिया एक प्रशिक्षित बैले डांसर भी हैं। उन्होंने शास्त्रीय बैले, आधुनिक नृत्य और लैटिन अमेरिकी नृत्य स्कूल ऑफ क्लासिकल बैले और वेस्टर्न डांस, रॉयल एकेडमी ऑफ डांस, यूनाइटेड किंगडम और इंपीरियल सोसायटी फॉर टीचर्स ऑफ डांसिंग, यूनाइटेड किंगडम से औपचारिक प्रशिक्षण लिया है।
 
तारा सुतारिया सात साल की उम्र से गाना गा रही हैं। उन्हें ओपेरा संगीत का भी ज्ञान है। तारा सुतारिया ने अपना करियर वीडियो जॉकी के तौर पर शुरू किया था। उन्होंने डिज्नी चैनल पर वीजे का काम किया। तारा ने लंदन, टोक्यो और मुंबई में अपने संगीत की परफॉर्मेंस भी दी है। 
 
तारा सुतारिया ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी छोटी उम्र से कर दी थी। उन्होंने अमेरिकी सिटकॉम 'द सूट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी' के हिंदी वर्जन 'द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर' में बतौर बाल कलाकार काम किया था। इसके बाद वह 2013 में टीवी शो 'ओए जस्सी' में भी दिखीं।
 
तारा सुतारिया ने साल 2019 में टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड में कदम रखा था। उसके बाद वह सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म ‘मरजावां’ में नजर आईं। उन्होंने तड़प और हीरोपंती 2 में भी काम किया है। तारा आखिरी बार ओटीटी फिल्म 'अपूर्वा' में नजर आई थीं। 
 
तारा हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं। तारा सुतारिया का नाम एक्टर विनोद मेहरा के बेटे रोहन मेहरा के साथ जुड़ा था। लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। उसके बाद तारा का नाम एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी जुड़ चुका है। इसके बाद तारा ने काफी समय तक एक्टर आदर जैन को डेट किया। अब वह एक्टर वीर पहाड़िया संग रिलेशनशिप में हैं। 
