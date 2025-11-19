120 बहादुर की रिलीज़ से पहले रेजांग ला युद्ध बलिदान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया मेजर शैतान सिंह को याद

एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ की '120 बहादुर' को लेकर चर्चा अब अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। फिल्म ट्रेलर ने पूरी तरह से रोमांच और प्रेरणा का सही मिश्रण पेश किया है। दर्शकों को भारत के सबसे बड़े युद्ध का एक ताकतवर और अब तक न बताई गई कहानी दिखाई है, जिसमें 120 बहादुर भारतीय सैनिकों ने रेज़ांग ला की लड़ाई में 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ अपने पोस्ट की रक्षा की थी।

जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज नजदीक आ रही है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिदान दिवस पर मेजर शैतान सिंह को याद किया, जो रेज़ांग ला की लड़ाई में शहीद हुए थे। यह सच में हमारे देश के नायक की सही श्रद्धांजलि है, जो 120 बहादुर उनकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगी।

Remembering the valour and supreme sacrifice of Major Shaitan Singh on his Balidan Diwas. The heroic stand of his company at Rezang La in 1962 War embodies the highest spirit of duty and devotion towards Motherland.



His courage, leadership, and ultimate sacrifice continue to… pic.twitter.com/Y1PsjPKhUA — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 18, 2025

अपने सोशल मीडिया पर भारत के माननीय रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह, ने मेजर शैतान सिंह के बलिदान और 1962 की लड़ाई के दौरान रेज़ांग ला में उनके कमांड की बहादुरी को याद करते हुए एक भावपूर्ण संदेश लिखा, जिन्होंने मातृभूमि के प्रति कर्तव्य और समर्पण की सर्वोच्च भावना को दिखाया।

मेजर शैतान सिंह की तस्वीर साझा करते हुए, रक्षा मंत्री ने लिखा, बलिदान दिवस पर मेजर शैतान सिंह की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहे हैं। 1962 की रेज़ांग ला युद्ध में उनकी कंपनी का वीरतापूर्ण संघर्ष मातृभूमि के प्रति कर्तव्य और समर्पण की सर्वोच्च भावना को दर्शाता है।

उन्होंने लिखा, उनका साहस, नेतृत्व और अंतिम बलिदान हमारे सशस्त्र बलों को प्रेरित करता रहता है और हर भारतीय के दिल में तिरंगे के प्रति गर्व और भावना को और मजबूत करता है।

फिल्म '120 बहादुर' 1962 के युद्ध में लड़ी गई मशहूर रेजांग ला की लड़ाई में भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों की अद्भुत वीरता को दिखाती है। फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और भारतीय सेना के इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक में बहादुरी की मिसाल पेश की।

120 बहादुर का निर्देशन रजनीश 'रेज़ी' घई ने किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।