बुधवार, 19 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
बुधवार, 19 नवंबर 2025 (10:54 IST)

18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स बनी थीं सुष्मिता सेन, ऐसा है फिल्मी करियर

Sushmita Sen Birthday
बॉलीवुड की अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 50 वर्ष की हो गई हैं। सुष्मिता सेन का जन्म आंध्रप्रदेश के हैदराबाद में 19 नवंबर 1975 को हुआ था। सुष्मिता सेन के पिता सुबीर सेन एयर फोर्स में विंग कमांडर थे, जबकि मां शुभरा सेन ज्वैलरी व्यवसाय से ताल्लुक रखती थीं। 
 
सुष्मिता सेन ने वर्ष 1994 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें वह प्रथम चुनी गईं। इसके बाद इसी साल सुष्मिता सेन 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स चुनी गईं। सुष्मिता देश की पहली मिस यूनिवर्स हैं।
 
सुष्मिता सेन ने अपने सिने करियर की शुरूआत 1996 में रिलीज फिल्म 'दस्तक' से की, लेकिन यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसके बाद सुष्मिता सेन को 1997 में सनी देओल के अपोजिट जोर में काम करने का अवसर मिला, लेकिन यह फिल्म भी असफल साबित हुई।
 
साल 1999 सुष्मिता सेन के करियर के लिए अहम साल साबित हुआ। इस साल उनकी बीबी नंबर वन और सिर्फ तुम जैसी सुपरहिट फिल्में रिलीज हुईं। बीबी नंबर वन के लिए सुष्मिता सेन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। वहीं, सिर्फ तुम के लिए इसी श्रेणी में नामांकित किया गया।
 
साल 2002 में सुष्मिता सेन को मेघना गुलजार निर्देशित फिल्म 'फिलहाल' में काम करने का अवसर मिला। मेघना गुलजार की यह पहली निर्देशित फिल्म थी। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए सुष्मिता सेन को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।
 
साल 2004 में रिलीज फिल्म 'मैं हूं ना' सुष्मिता सेन के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। इस फिल्म में सुष्मिता सेन को पहली बार शाहरुख खान के साथ काम करने का अवसर मिला। फराह खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। साल 2005 में सुष्मिता सेन ने सलमान खान के साथ मैने प्यार क्यू किया जैसी सुपरहिट फिल्म में भी काम किया। इसके बाद सुष्मिता की कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई।
 
साल 2010 में सुष्मिता सेन की फिल्म नो प्रॉब्लम रिलीज हुई। सुष्मिता सेन ने अपने सिने करियर में करीब 40 फिल्मों में काम किया है। उनके करियर की अन्य फिल्मों में हिंदुस्तान की कसम, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, आंखें, तुमको ना भूल पायेंगे, चिंगारी, बेवफा, जिदंगी रॉक्स, कर्मा और होली, डु नॉट डिसटर्ब, दुल्हा मिल गया, आर्या शामिल है।
 
