गुरुवार, 20 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (15:53 IST)

40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं सोनम कपूर, पिंक कलर की ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

Sonam Kapoor announces pregnancy
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर साल 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा संग शादी रचाने के बाद भले ही फिल्मों में नजर नहीं आई हो, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाई रहती हैं। कपल ने 2022 में अपने पहले बेटे वायु का स्वागत किया था। 
 
अब सोनम कपूर के घर दूसरी बार किलकारियां गुंजने वाली हैं। सोनम कपूर 40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए दूसरी प्रेग्नेंसी ऑफिशियल अनाउंस कर दी है। 
 
तस्वीरों में सोनम कपूर मशहूर डिजाइनर मार्गरेथा लेय का हॉट-पिंक वूलन पैडेड सूट पहने दिख रही हैं। वह बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। 
 
सोनम कपूर तस्वीरों में एक से बढ़कर एक अंदाज में पोत देती दिख रही हैं। साथ ही वह अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट कर रही हैं। तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'मदर।' 
 
बता दें कि सोनम और आनंद ने 2018 में मुंबई में धूमधाम से शादी की थी। अगस्त 2022 में सोनम ने अपने पहले बच्चे बेटे वायु को जन्म दिया था। सोनम ज्यादातर समय लंदन में ही रहती हैं। फिलहाल वह मुंबई में अपने पेरेंट्स अनिल कपूर और सुनीता के घर पर हैं।
