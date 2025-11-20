यूट्यूब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' के साथ प्रोडक्शन में कदम रख रहे पंकज त्रिपाठी

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी यूट्यूब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' के साथ प्रोडक्शन में कदम रखने जा रहे हैं। जेएआर पिक्चर्स के बैनर तले अजय राय और मोहित छाबड़ा द्वारा निर्मित यह सीरीज आठ एपिसोड की होने वाली है।

यह आमिर खान की 'सितारे ज़मीन पर' फिल्म के नक्शेकदम पर चलते हुए इसे भी 'संरचित भुगतान मॉडल' का उपयोग करके इसे जेआर सीरीज की आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर प्रीमियर किया जाएगा।

पलक भांबरी द्वारा निर्मित और सचिन पाठक द्वारा निर्देशित इस सीरीज के पहले दो एपिसोड मुफ्त में उपलब्ध होंगे, जबकि शेष छह एपिसोड के लिए एकमुश्त 59 रुपए भूगतान करना पड़ेगा। इस सीरीज़ में गुलशन देवैया, नेहा धूपिया, सीमा पाहवा, मनोज पाहवा, गिरजा ओक गोडबोले, कावेरी सेठ और हिरवा त्रिवेदी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है।

कहानी करकारिया परिवार, खासकर युवा दानी करकारिया, के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भावनात्मक रूप से एक संवेदनशील बच्ची है। दानी को स्कूल में 'एंग्जायटी अटैक' आता है और पूरा परिवार मनोचिकित्सा उपचार लेने पर मजबूर हो जाता है। परफेक्ट फैमली के एपिसोड पारिवारिक कलह और परिवार के सदस्यों की अनकही उम्मीदों को उजागर करते हैं। इसमें हास्य और भावपूर्ण नाटक का भरपूर मिश्रण किया गया है।

पंकज त्रिपाठी ने कहा, परफेक्ट फैमिली मेरे दिल के बेहद करीब है, न सिर्फ़ अपनी कहानी के लिए, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए साहसिक वितरण मॉडल के लिए भी। आज, दर्शक सीधे कहानियां खोजते हैं और यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म प्रीमियम 'लॉन्ग-फॉर्मेट कंटेंट' के लिए मज़बूत मंच बन गए हैं। पारंपरिक फॉर्मेट से हटकर एक ऐसे मॉडल में अपनी पहली सीरीज़ का निर्माण करना ताज़गी भरा और ज़रूरी दोनों लगा।

उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार यह विचार सुना, तो मैं तुरंत प्रभावित हो गया। यह एक सच्ची कहानी है जिसे गर्मजोशी और हास्य के स्पर्श के साथ बताया गया है। सचिन ने एक संवेदनशील विषय को सहानुभूति और संतुलन के साथ प्रस्तुत किया है और मेरा मानना है कि दुनिया भर के परिवार इससे जुड़ाव महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस सीरीज़ और कहानियों को अनुभव करने के इस नए तरीके को अपनाएंगे।

निर्माता अजय राय ने कहा, जेएआर पिक्चर्स में हम हमेशा कहानी कहने की संभावनाओं को बढ़ाने में विश्वास करते हैं। यूट्यूब भुगतान मॉडल भारतीय रचनाकारों के लिए एक बिल्कुल नया आयाम खोलता है। क्षमता वाले कलाकारों और पंकज के पहली बार प्रोडक्शन में कदम रखने के साथ परफेक्ट फैमिली इस क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए एकदम सही प्रोजेक्ट लगा।