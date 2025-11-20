तुषार कपूर को विरासत में मिली है अभिनय की कला, बचपन से देखते थे एक्टर बनने का सपना

बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर 49 साल के हो गए हैं। मुंबई में 20 नवंबर 1976 को जन्में तुषार कपूर को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता जीतेन्द्र फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता हैं। तुषार अक्सर अपने पिता के साथ फिल्मों की शूटिंग देखने जाया करते थे इसलिए उनका रूझान भी फिल्मों की ओर हो गया और वह अभिनेता बनने का सपना देखने लगे।

तुषार ने अपने करियर की शुरूआत साल 2001 में रिलीज फिल्म मुझे कुछ कहना है से की। इस फिल्म में तुषार ने लवर ब्वॉय की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी जोड़ी करीना कपूर के साथ काफी पसंद की गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। साथ हीं तुषार को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया।

तुषार कपूर ने इसके बाद क्या दिल ने कहा, जीना सिर्फ मेरे लिए, ये दिल, शर्त और गायब जैसी फिल्मों में अभिनय किया लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उनकी उम्मीदों पर खरी नही उतरी। साल 2004 में तुषार को राजकुमार संतोषी की फिल्म खाकी में काम करने का अवसर मिला। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे मल्टीस्टारों के बावजूद तुषार ने अपनी छोटी सी भूमिका से दर्शकों का दिल जीत लिया।

साल 2005 में रिलीज फिल्म क्या कूल है हम के जरिए तुषार कपूर ने अपने आप को एक नए अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया। इस फिल्म में तुषार कपूर ने रितेश देशमुख के साथ जोड़ी बनाकर अपने जबरदस्त हास्य अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। साल 2012 में इस फिल्म का सीक्वल क्या सुपर कूल है हम भी बनाया गया।

साल 2006 में रिलीज फिल्म गोलमाल तुषार कपूर के करियर की सर्वाधिक कामयाब फिल्मों में शामिल की जाती है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तुषार कपूर ने बिना कोई संवाद बोले दर्शकों को हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया। फिल्म की कामयाबी के बाद गोलमाल का सीक्वल गोलमाल रिटर्न और गोलमाल 3, गोलमाल अगेन भी बनाया गया है।

साल 2007 में रिलीज फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में तुषार के अभिनय का नया अंदाज दर्शकों को देखने को मिला। संजय गुप्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तुषार ने अपने नकारात्मक किरदार से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वर्ष 2011 में तुषार की द डर्टी पिक्चर जैसी सुपरहिट फिल्म प्रदर्शित हुई।

वर्ष 2013 में तुषार कपूर ने सुपरहिट फिल्म शूट आउट एट वडाला में काम किया। तुषार को फिल्म इंडस्ट्री मे आए हुए लगभग दो दशक बीत चुके है। इस दौरान तुषार ने अपने विविधतापूर्ण किरदार से दर्शकों का मनोरंजन किया है।