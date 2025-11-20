गुरुवार, 20 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. orry faces legal trouble summoned in rs 252 crore drug case
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (10:46 IST)

252 करोड़ के ड्रग्स केस में उलझे ओरी, एंटी नारकोटिक्स सेल ने भेजा समन

Mumbai Drugs Case
मनोरंजन जगत में एक बार फिर ड्रग्स का मामला गरमा गया है। बीते दिनों मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया था, जिसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद अब्राहिम का पाटर्नर सलीम डोला चला रहा था। इस सिंडिकेट में कई बॉलीवुड सेलेब्स के जुड़े होने की बात भी सामने आई। 
 
इस ड्रग्स केस में पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और सेलेब्स के साथ अपने यूनिक स्टाइल में फोटो क्लिक करवाने के लिए मशहूर ओरहान अवत्रमणि उर्फ ओरी का भी नाम सामने आया। अब ओरी को एंटी नारकोटिक्स सेल ने समन जारी कर गुरुवार सुबह घाटकोपर यूनिट के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है। 
 
खबरों के अनुसार अधिकारियों के अनुसार, यह समन जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें ओरी से उन दावों और जानकारी को लेकर पूछताछ की जाएगी, जो मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ लविश शेख ने अपनी पूछताछ में किए थे। हालांकि अभी तक किसी भी हाई-प्रोफाइल व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं हुए। यह कदम केवल तथ्यों की पुष्टि करने के लिए उठाया गया है।
 
 
पुलिस अधिकारियों के अनुसार हाई-प्रोफाइल जांचों में किसी भी बयान को तभी माना जाता है जब उसके पीछे ठोस इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी सबूत हों, इसलिए ओरी को समन भेजना सामान्य जांच प्रक्रिया का हिस्सा है।
 
बता दें कि इससे पहले नोरा फतेही का नाम भी इस केस में सामने आया था। इसके बाद नोरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था, मैं पार्टीज में नहीं जाती। मैं लगातार काम कर रही हूं। मैं खुद को ऐसे लोगों से नहीं जोड़ती। ऐसा लगता है कि मेरा नाम धीरे-धीरे एक आसान टारगेट बनता जा रहा है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

50 साल बाद ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ पर्दे लौट रही कल्ट फिल्म 'शोले', 4K रिस्टोर्ड वर्जन में होगी रिलीज

50 साल बाद ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ पर्दे लौट रही कल्ट फिल्म 'शोले', 4K रिस्टोर्ड वर्जन में होगी रिलीजरमेश सिप्पी की कल्ट क्लासिक फिल्म 'शोले' को आज भी दर्शक पसंद करते हैं। साल 1975 में रिलीज हुई यह फिल्म एक बार फिर अपनी 50वीं वर्षगांठ के मौके पर 4K रिस्टोर्ड वर्जन में सिनेमाघरों में लौटने जा रही है। 'शोले' को 12 दिसंबर 2025 को भारत के 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा।

4 साल तक सुष्‍मिता सेन ने लड़ी इस बीमारी से जंग, फिर ऐसे हुईं ठीक

4 साल तक सुष्‍मिता सेन ने लड़ी इस बीमारी से जंग, फिर ऐसे हुईं ठीकबॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्‍मिता सेन 19 नवंबर को अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सुष्मिता ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। इस उम्र में भी सुष्मिता अपनी खूबसूरती और फिटनेस से कई एक्ट्रेसेस को मात देती हैं।

अरबाज खान-शूरा खान ने दिखाई बेटी सिपारा की पहली झलक, बोले- हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा...

अरबाज खान-शूरा खान ने दिखाई बेटी सिपारा की पहली झलक, बोले- हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा...बॉलीवुड एक्टर-प्रोड्यूसर अरबाज खान और शूरा खान इसी साल 5 अक्टूबर को एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बने थे। कपल ने अपनी बेटी का नाम सिपारा रखा है। बेटी के जन्म के डेढ़ महीने बाद अरबाज ने अपनी लाड़ली की पहली झलक दिखाई है। हालांकि अभी उन्होंने सिपारा का फेस रिवील नहीं किया है।

थिएटर आर्टिस्ट अदिति मुखर्जी का सड़क हादसे में निधन, आशुतोष राणा संग कर चुकी थीं काम

थिएटर आर्टिस्ट अदिति मुखर्जी का सड़क हादसे में निधन, आशुतोष राणा संग कर चुकी थीं काममनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। थिएटर आर्टिस्ट और एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी का एक दर्दनाक सड़क हादसे में निधन हो गया है। खबरों के अनुसार नोएडा स्थित गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले एक थिएटर प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए अदिति अपने घर से निकली थीं।

120 बहादुर की रिलीज़ से पहले रेजांग ला युद्ध बलिदान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया मेजर शैतान सिंह को याद

120 बहादुर की रिलीज़ से पहले रेजांग ला युद्ध बलिदान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया मेजर शैतान सिंह को यादएक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ की '120 बहादुर' को लेकर चर्चा अब अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। फिल्म ट्रेलर ने पूरी तरह से रोमांच और प्रेरणा का सही मिश्रण पेश किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिदान दिवस पर मेजर शैतान सिंह को याद किया, जो रेज़ांग ला की लड़ाई में शहीद हुए थे।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com