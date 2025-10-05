हॉफ शोल्डर ड्रेस में अंकिता लोखंडे का कातिलाना अंदाज, सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी एक्टिंग का जौहर दिखा चुकी अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। कभी ट्रेडिशनल तो कभी वेस्टर्न लुक से वह फैंस का दिल जीत लेती हैं।

इस बार अंकिता लोखंडे ने ऑरेंज कलर के ऑफ शोल्डर आउटफिट में अपनी तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं।

अंकिता की इस ऑफ शोल्डर ड्रेस में आगे की तरफ कट वाला डिजाइन है, जो उनके लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है।

अंकिता ने ग्लॉसी मेकअप, बालों का स्टाइलिश पोनीटेल और हाई हील्स के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने कानों में ब्लैक कलर के इयररिंग्स पहने हैं।

तस्वीरों में अंकिता एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं।

अंकिता लोखंडे की हॉट तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे है। उनका कातिलाना अंदाज फैंस को घायल कर रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'खूबसूरत'। एक अन्य ने कमेंट किया, 'फायर'।