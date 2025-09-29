शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (07:01 IST)

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

Shama Sikander bikini photos
एक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। 
 
शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। शमा ने हाल ही में ब्लैक एंड व्हाइट कलर की प्रिंटेड मोनोकिनी में अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है। वह स्विमिंग पूल किनारे पोज देती नजर आ रही हैं। 
 
तस्वीरों में शमा अपना कर्वी फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। शमा का यह बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। 
 
तस्वीर में शमा पिंक कलर की बिकिनी पहने समंदर के पानी में बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं।
 
ब्लैक बिकिनी पहने शमा अंधेरी रात में बीच पर पोज देती नजर आ रही हैं।
 
शमा सिकंदर अब तक कई टीवी शोज, रियलिटी शोज, म्यूजिक वीडियोज और फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 
 
