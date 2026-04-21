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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 (12:50 IST)

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान

Urvashi Rautela fitness
बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में से एक, उर्वशी रौतेला अपनी खूबसूरती और शानदार फिगर के लिए जानी जाती हैं। उनकी फिटनेस जर्नी बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा है। उर्वशी का मानना है कि फिटनेस सिर्फ शारीरिक बनावट के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं उनके फिटनेस और डाइट प्लान के कुछ खास रहस्य।
 
वर्कआउट रूटीन: जिम, डांस और योग का मिलाजुला रूप
 
उर्वशी रौतेला अपने वर्कआउट को लेकर काफी गंभीर हैं। वह हफ्ते में 4 से 5 दिन जिम जाती हैं और हर दिन 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करती हैं। उनका वर्कआउट सिर्फ जिम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डांस और योग भी शामिल है।
 
वेट ट्रेनिंग और कार्डियो: उर्वशी वेट ट्रेनिंग और कोर एक्सरसाइज पर खास ध्यान देती हैं। वे अपने ट्रेनर के साथ पावर ट्रेनिंग, कंडीशनिंग ट्रेनिंग और MMA ट्रेनिंग करती हैं। इसके अलावा, वह अपनी कैलोरी बर्न करने के लिए कार्डियो और किकबॉक्सिंग को भी अपने रूटीन में शामिल करती हैं।
 
योग और मेडिटेशन: उर्वशी योग की बहुत बड़ी फॉलोअर हैं। वह मानती हैं कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वे प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और वृश्चिकासन जैसे कठिन आसन भी करती हैं। वृश्चिकासन को वो अपनी बिकनी बॉडी का राज बताती हैं।
 
डांस: फिटनेस को मजेदार बनाने के लिए उर्वशी डांस करती हैं। उन्हें बेली और जुम्बा डांस बहुत पसंद है, जो उन्हें फिट और एक्टिव रहने में मदद करता है।
 
खेल: उर्वशी बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं और अपनी फिटनेस के लिए आज भी खेलती रहती हैं।

Urvashi Rautela fitness
 
डाइट प्लान: सादा और संतुलित आहार
 
उर्वशी रौतेला का डाइट प्लान बहुत ही सादा और संतुलित है। वह जंक और ऑयली फूड से दूर रहती हैं और घर का बना खाना पसंद करती हैं। उनकी न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, उर्वशी दिन में सिर्फ 3 बार मील लेती हैं।
 
सुबह का नाश्ता (Breakfast): उर्वशी अपने दिन की शुरुआत कभी भी बिना नाश्ते के नहीं करतीं। उनके नाश्ते में अक्सर पोहा, उपमा, मुसली, अंडे का सफेद भाग (white part) और मल्टीग्रेन ब्रेड शामिल होते हैं। इसके साथ ही वे भीगे हुए बादाम और ताजे फल भी खाती हैं।
 
दोपहर का खाना (Lunch): दोपहर के खाने में वे दाल, रोटी, ब्राउन राइस और हरी सब्जियां लेती हैं। प्रोटीन के लिए वे कभी-कभी फिश या चिकन भी खाती हैं।
 
रात का खाना (Dinner): उर्वशी जल्दी डिनर करने में विश्वास रखती हैं, आमतौर पर शाम 6 से 7 बजे के बीच। रात के खाने में वे पनीर, पराठा, चीला या रोल्स जैसे भोजन लेना पसंद करती हैं।

Urvashi Rautela fitness

 
हाइड्रेशन और डिटॉक्स
उर्वशी अपनी स्किन और सेहत के लिए हाइड्रेशन पर भी बहुत ध्यान देती हैं। वह दिनभर में खूब पानी पीती हैं और कभी-कभी नारियल पानी भी लेती हैं। इसके अलावा, वह मिंट और धनिया का जूस भी अपनी डाइट में शामिल करती हैं, जिसे वे अपनी ग्लोइंग स्किन का राज मानती हैं। यह जूस शरीर को डिटॉक्स करने और ताजगी बनाए रखने में मदद करता है।
 
उर्वशी रौतेला की फिटनेस का राज सिर्फ जिम में पसीना बहाना नहीं, बल्कि एक अनुशासित जीवनशैली अपनाना है। उनका संतुलित आहार, नियमित वर्कआउट और योग का अभ्यास उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखता है। अगर आप भी उनकी तरह फिट और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उनकी इन आदतों को अपना सकते हैं।
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उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान

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