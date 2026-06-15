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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 15 जून 2026 (15:50 IST)

'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज से पहले तुषार कपूर ने की अक्षय कुमार की तारीफ, बोले- उनके दिमाग में रहती है पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट

Welcome to the Jungle film
निर्देशक अहमद खान की धमाकेदार कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' हाल के समय की सबसे बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्मों में से एक बन चुकी है। जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज़ डेट नज़दीक आ रही है, अभिनेता तुषार कपूर ने अक्षय कुमार की कार्यशैली की जमकर तारीफ की। 
 
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि निर्देशक अहमद खान ने फिल्म की विज़ुअलाइज़ेशन और एक्जीक्यूशन में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया, जिससे फिल्म की विशाल स्टारकास्ट को कहानी में पूरी तरह न्याय मिला है।
तुषार कपूर ने कहा, अहमद खान ने कभी भी इस बात पर समझौता नहीं किया कि वह फिल्म को किस तरह देखना और प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने कहानी में पूरी स्टारकास्ट को उचित स्थान दिया है। शायद यही वजह है कि फिल्म को बनने में समय लगा, लेकिन यही उनका जुनून है। 
 
उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में सभी कलाकारों को पर्याप्त स्क्रीन टाइम दिया गया है, जिससे हर कोई अपनी अलग छाप छोड़ता है। आगे बात करते हुए तुषार ने बताया कि भले ही अक्षय कुमार सेट पर कलाकारों के साथ मज़ाक-मस्ती करते रहते हैं और शरारतें करते हैं, लेकिन वह सबसे मेहनती और तेज़ दिमाग वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उनके साथ दोबारा काम करने के अनुभव को याद करते हुए तुषार ने अक्षय की स्क्रिप्ट पर पकड़ की भी सराहना की।
 
उन्होंने कहा, अक्षय बहुत तेज़ हैं और पूरी स्क्रिप्ट उन्हें ज़ुबानी याद रहती है। भले ही वह हमेशा मज़ाक करते रहते हैं और शरारतें करते हैं, लेकिन उतनी ही मेहनत भी करते हैं।
अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक शानदार कलाकारों की टोली देखने को मिलेगी, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडे, बृजेंद्र काला, फिरोज खान (अर्जुन), स्वर्गीय पंकज धीर जी, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृहि कोडवारा, आदित्य सिंह और भाग्य भानुशाली शामिल हैं।
 
अहमद खान की इस मनोरंजक फिल्म को ए.ए. नाडियाडवाला, केप ऑफ गुड फिल्म्स और स्टार स्टूडियो 18 द्वारा सीता फिल्म्स तथा राकेश डांग के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह फिल्म बेस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई गई है, जिसके निर्माता राकेश डांग और वेदांत विकास बाली हैं। फिरोज ए. नाडियाडवाला द्वारा निर्मित वेलकम टू द जंगल 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में धमाकेदार रिलीज़ के लिए तैयार है।
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