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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (14:05 IST)

पान मसाला विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड सितारों पर शिकंजा, शाहरुख खान-अजय देवगन-टाइगर श्रॉफ को FDA का नोटिस, 15 दिन में देना होगा जवाब

Shah Rukh Khan FDA Notice
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (14:07 IST)
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पान मसाला और तंबाकू ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आने वाले बॉलीवुड सितारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के ग्रेटर मुंबई प्रभाग ने दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 'विमल इलायची' के विज्ञापन के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 
 
प्रशासन ने इसे सरोगेट विज्ञापन का मामला मानते हुए तीनों कलाकारों को इसे तत्काल प्रभाव से रोकने और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला और FDA की आपत्ति?
FDA के अनुसार, विज्ञापन में 'विमल इलायची' नाम, उसके रंग और लोगो का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है, वह सीधे तौर पर 'विमल पान मसाला' ब्रांड से जुड़ता है। महाराष्ट्र में तंबाकू, निकोटीन और सुपारी युक्त पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पूर्ण प्रतिबंध है।
 
प्रशासन का कहना है कि यह विज्ञापन उपभोक्ताओं को गुमराह करता है। इलायची के नाम पर वास्तव में उस प्रतिबंधित पान मसाला उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। एफडीए ने इस नोटिस को 'अंतिम चेतावनी' करार दिया है।
 

नोटिस में सितारों से मांगे गए ये अहम जवाब

FDA ने तीनों अभिनेताओं को नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण और जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा है। एफडीए ने उनसे मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारियां मांगी हैं:
 
ड्यू डिलिजेंस की जानकारी: अभियान का हिस्सा बनने से पहले कलाकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा क्या कानूनी और उत्पाद-संबंधी जांच की गई थी?
 
उत्पाद की वास्तविकता: क्या 'विमल इलायची' बाजार में स्वतंत्र रूप से बिकने वाला वास्तविक उत्पाद है या केवल सरोगेट विज्ञापन का एक मुखौटा है?
 
अनुबंध व भुगतान का विवरण: एंडोर्समेंट एग्रीमेंट, कैंपेन ब्रीफ, ब्रांड ओनर/विज्ञापन एजेंसी का ब्योरा और प्राप्त भुगतान का विवरण।
 
प्रसारण की जानकारी: यह विज्ञापन किन टीवी चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रसारित किया गया और इसकी अवधि क्या थी?
 

लागू होंगे सख्त कानून और जुर्माना

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act) और हाल ही में जारी निषेधाज्ञा आदेश के तहत की गई है। इस कानून की धारा 24 भ्रामक विज्ञापनों को प्रतिबंधित करती है, जबकि धारा 53 के तहत भ्रामक विज्ञापनों का हिस्सा बनने या उन्हें बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति (जिसमें सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स भी शामिल हैं) पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
 
यदि 15 दिनों के भीतर अभिनेताओं का जवाब असंतोषजनक रहता है या वे जवाब नहीं देते हैं, तो एफडीए बिना किसी अन्य नोटिस के आगे की दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करेगा।
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