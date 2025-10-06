जानिए कौन हैं 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वालीं मालती चाहर?

भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री की है। इसके बाद से ही हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरी मालती चाहर करती क्या हैं?

मालती चाहर एक एक्ट्रेस के साथ-साथ मॉडल, कंटेंट क्रिएटर और फिल्ममेकर भी हैं। वह क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं। वहीं उनके चचेरे भाई राहुल चाहर भी भारत के लिए खेलते हैं।

मालती का जन्म 15 नवंबर 1990 को आगरा में हुआ था। वह एक स्पोर्ट्स लवर परिवार में पली-बढ़ीं। मालती आईएएस बनना चाहती थीं लेकिन बाद में उनका मन ग्लैमर की दुनिया की ओर मुड़ गया।

मालती को पहली बार पेजेंट में भाग लेने पर पहचान मिली। मालती फेमिना मिस इंडिया 2014 की फाइनलिस्ट रहीं और मिस फोटोजेनिक का खिताब भी जीता। इससे उनके एंटरटेनमेंट करियर की शुरुआत हुई।

मालती चाहर ने साल 2018 में अनिल शर्मा की फिल्म 'जीनियस' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उन्होंने 2022 में अरविंद पांडे की रोमांटिक ड्रामा 'इश्क पश्मीना' में भी काम किया।

एक्टिंग के अलावा, मालती ने फिल्ममेकिंग में भी रुचि दिखाई। उन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्मों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है।

मालती सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं। वह अक्सर अपनी लाइफ और निजी पलों के बारे में पोस्ट करती रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं।