सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (14:19 IST)

भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर बने तन्मय भट्ट, इतनी है कॉमेडियन की नेटवर्थ

भारत में अब डिजिटल क्रिएटर्स, बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स की तरह की काफी फेमस होने लगे हैं। कई यूट्यूबर्स की जरबदस्त फैन फॉलोइंग है। और इन यूट्यूबर्स की नेटवर्थ की करोड़ों में हैं। हाल ही में MyJar ब्लॉग की जानकारी के आधार पर टेक इन्फॉर्मर की तरफ से भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स की लिस्ट जारी की गई है। 
 
इस लिस्ट में पहले नजर पर कॉमेडियन-यूट्यूबर तन्मय भट्ट का नाम है। तन्मय भट्ट भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स और कॉन्टेंट क्रिएटर हैं। तन्मय की कुल संपत्ति 665 करोड़ रुपए हैं। वह अपने अनोखे कॉमेडी कंटेंट, पॉडकास्ट और ब्रांड सहयोग के लिए जाने जाते हैं। 
 
तन्मय के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर टैक्निकल गुरुजी का नाम है, जिनकी नेटवर्थ 365 करोड़ रुपए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर 140 करोड़ की नेटवर्थके साथ समय रैना का नाम है। चौथे नंबर पर कैरी मिनाटी है, जिनकी नेटवर्थ 131 करोड़ रुपए हैं। 
 
ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर यूट्यूबर्स -
  1. तन्मय भट्ट : 665 करोड़ रुपए 
  2. टेक्निकल गुरुजी : 356 करोड़ रुपए
  3. समय रैना : 140 करोड़ रुपए
  4. कैरी मिनाटी : 131 करोड़ रुपए 
  5. बीबी की वाइन्स : 122 करोड़ रुपए
  6. अमित भड़ाना : 80 करोड़ रुपए
  7. ट्रिगर्ड इंसान : 65 करोड़ रुपए
  8. ध्रुव राठी : 60 करोड़ रुपए
  9. रणवीर अल्लाहबादिया : 58 करोड़ रुपए
  10. सौरव जोशी : 50 करोड़ रुपए
बता दें कि तन्मय भट्ट एक भारतीय यूट्यूबर, हास्य अभिनेता, उद्यमी और लेखक हैं। उन्होंने कॉमेडी ग्रुप ऑल इंडिया बकचोद (AIB) की स्थापना की है। वह अपने चिलचस्प पॉडकास्ट के लिए जाने जाते हैं। 
जानिए कौन हैं 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वालीं मालती चाहर?

जानिए कौन हैं 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वालीं मालती चाहर?भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री की है। इसके बाद से ही हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरी मालती चाहर करती क्या हैं? मालती चाहर एक एक्ट्रेस के साथ-साथ मॉडल, कंटेंट क्रिएटर और फिल्ममेकर भी हैं।

Bigg Boss 19 : दीपक चहर की बहन मालती की हुई बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री, जानिए कौन हुआ बेघर?

Bigg Boss 19 : दीपक चहर की बहन मालती की हुई बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री, जानिए कौन हुआ बेघर?रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। शो में क्रिकेटर दीपक चाहर बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे थे। उन्होंने सलमान खान संग क्रिकेट भी खेला। वहीं क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की भी बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट 'बिग बॉस' के घर में एंट्री हुई।

राइज एंड फॉल: बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं निक्की तंबोली, धनश्री वर्मा को किया एक्सपोज

राइज एंड फॉल: बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं निक्की तंबोली, धनश्री वर्मा को किया एक्सपोजरियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में इस शो में निक्की तंबोली अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं। निक्की के आते ही शो में बवाल मच गया। इसके बाद अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा की दोस्ती में दरार आ गई।

एक्टिंग से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत, ऋषिकेश में दिखा सादगी भरा अंदाज

एक्टिंग से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत, ऋषिकेश में दिखा सादगी भरा अंदाजसाउथ सुपरस्टार रजनीकांत बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। साउथ में तो रजनीकांत को फैंस भगवान की तरह पूजते भी है। दुनियाभर में उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया गया है। हाल ही में रिलीज रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था।

पिता नहीं चाहते थे एक्टर बने विनोद खन्ना, तान दी थी बंदूक

पिता नहीं चाहते थे एक्टर बने विनोद खन्ना, तान दी थी बंदूकबतौर खलनायक अपने करियर का आगाज कर नायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले सदाबहार अभिनेता विनोद खन्ना ने अपने अभिनय से दर्शको के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ी। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
