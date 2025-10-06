मोनोकिनी पहन अनुष्का सेन ने सिजलिंग अंदाज में दिए पोज, हॉट तस्वीरों से मचाया तहलका

टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका माचाती रहती हैं। 23 साल की अनुष्का का हॉट अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है।

इस बार अनुष्का ने मरून कलर की मोनोकिनी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में एक्ट्रेस का बोल्ड और सिजलिंग अवतार देखने को मिल रहा है।

तस्वीरों में अनुष्का मोनोकिनी पहने स्विमिंग पूल किनारे बैठी नजर आ रही हैं। वह एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं।

अनुष्का के भीगे बाल उनके लुक को और भी हॉट बना रहे हैं। अनुष्का अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं।

अनुष्का ने कुछ ब्लैक-एंड व्हाइट तस्वीरें भी शेयर की हैं। हर तस्वीर में वह कहर ढाती नजर आ रही हैं।

फैंस अनुष्‍का की इन बोल्ड तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'आप बेहद गॉर्जियस लग रही हैं।' एक अन्य ने लिखा, 'इन खूबसूरत फोटोज के साथ आपने मेरा दिल क्यों चुरा लिया है।'