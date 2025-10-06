सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. anushka sen look bold in monokini flaunts her curvy figure
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (15:11 IST)

मोनोकिनी पहन अनुष्का सेन ने सिजलिंग अंदाज में दिए पोज, हॉट तस्वीरों से मचाया तहलका

Anushka Sen monokini photos
टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका माचाती रहती हैं। 23 साल की अनुष्का का हॉट अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। 
 
इस बार अनुष्का ने मरून कलर की मोनोकिनी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में एक्ट्रेस का बोल्ड और सिजलिंग अवतार देखने को मिल रहा है। 
 
तस्वीरों में अनुष्का मोनोकिनी पहने स्विमिंग पूल किनारे बैठी नजर आ रही हैं। वह एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। 
 
अनुष्का के भीगे बाल उनके लुक को और भी हॉट बना रहे हैं। अनुष्का अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
अनुष्का ने कुछ ब्लैक-एंड व्हाइट तस्वीरें भी शेयर की हैं। हर तस्वीर में वह कहर ढाती नजर आ रही हैं। 
 
फैंस अनुष्‍का की इन बोल्ड तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'आप बेहद गॉर्जियस लग रही हैं।' एक अन्य ने लिखा,  'इन खूबसूरत फोटोज के साथ आपने मेरा दिल क्यों चुरा लिया है।'
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर बने तन्मय भट्ट, इतनी है कॉमेडियन की नेटवर्थ

भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर बने तन्मय भट्ट, इतनी है कॉमेडियन की नेटवर्थभारत में अब डिजिटल क्रिएटर्स, बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स की तरह की काफी फेमस होने लगे हैं। कई यूट्यूबर्स की जरबदस्त फैन फॉलोइंग है। और इन यूट्यूबर्स की नेटवर्थ की करोड़ों में हैं। हाल ही में MyJar ब्लॉग की जानकारी के आधार पर टेक इन्फॉर्मर की तरफ से भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स की लिस्ट जारी की गई है।

जानिए कौन हैं 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वालीं मालती चाहर?

जानिए कौन हैं 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वालीं मालती चाहर?भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री की है। इसके बाद से ही हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरी मालती चाहर करती क्या हैं? मालती चाहर एक एक्ट्रेस के साथ-साथ मॉडल, कंटेंट क्रिएटर और फिल्ममेकर भी हैं।

Bigg Boss 19 : दीपक चहर की बहन मालती की हुई बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री, जानिए कौन हुआ बेघर?

Bigg Boss 19 : दीपक चहर की बहन मालती की हुई बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री, जानिए कौन हुआ बेघर?रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। शो में क्रिकेटर दीपक चाहर बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे थे। उन्होंने सलमान खान संग क्रिकेट भी खेला। वहीं क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की भी बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट 'बिग बॉस' के घर में एंट्री हुई।

राइज एंड फॉल: बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं निक्की तंबोली, धनश्री वर्मा को किया एक्सपोज

राइज एंड फॉल: बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं निक्की तंबोली, धनश्री वर्मा को किया एक्सपोजरियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में इस शो में निक्की तंबोली अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल से मिलने पहुंचीं। निक्की के आते ही शो में बवाल मच गया। इसके बाद अरबाज पटेल और धनश्री वर्मा की दोस्ती में दरार आ गई।

एक्टिंग से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत, ऋषिकेश में दिखा सादगी भरा अंदाज

एक्टिंग से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत, ऋषिकेश में दिखा सादगी भरा अंदाजसाउथ सुपरस्टार रजनीकांत बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। साउथ में तो रजनीकांत को फैंस भगवान की तरह पूजते भी है। दुनियाभर में उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया गया है। हाल ही में रिलीज रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com