द पैराडाइज से तेलुगु इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे राघव जुयाल, जल्द शुरू करेंगे शूटिंग

बॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल अब पैन-इंडिया फिल्म 'द पैराडाइज' का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें लीड रोल में नेचुरल स्टार नानी नज़र आएंगे। राघव हाल ही में फिल्म की स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में शामिल हुए और अब जल्द ही शूटिंग शुरू करने वाले हैं।

इस खबर पर खुद राघव जुयाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए मुहर लगाई है। उन्होंने फिल्म से जुड़ने को लेकर अपनी खुशी ज़ाहिर की है। उन्होंने लिखा है, #TheParadise begins... अपने प्यारे श्रीकांत ओडेला के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में बहुत मज़ा आया। नेचुरल स्टार नानी आपसे जुड़ने का इंतज़ार नहीं हो रहा।

SLV सिनेमा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह खबर साझा करते हुए लिखा, द पैराडाइज जोरों पर है। श्रीकांत ओडेला और राघव जुयाल ने स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में हिस्सा लिया। राघव सेशन में सुनाए गए रॉ सीन्स से काफी उत्साहित थे। वे बहुत जल्द शूटिंग शुरू करने वाले हैं। सिनेमाघरों में 26 मार्च 2026 को। यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, इंग्लिश और स्पैनिश भाषाओं में रिलीज़ होगी।

हाल ही में एक मीडिया से बातचीत के दौरान राघव ने अपनी मच अवेटेड पैन-वर्ल्ड फिल्म द पैराडाइज़ से तेलुगु डेब्यू को लेकर बात की।

द पैराडाइज़ का डायरेक्शन श्रीकांत ओडेला कर रहे हैं और इसमें नैचुरल स्टार नानी लीड रोल में नजर आएंगे, जो एक बार फिर अपनी खास स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को बांधने वाले हैं। फिल्म का म्यूजिक मशहूर कंपोज़र अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है, जो कहानी के जोश और इमोशन को और गहराई देगा। इस प्रोजेक्ट की टीम में सिनेमैटोग्राफर सी.एच. साई, एडिटर नवीन नूली और प्रोडक्शन डिज़ाइनर अविनाश कोल्ला जैसे बेहतरीन नाम शामिल हैं।

SLV सिनेमा द्वारा प्रोड्यूस द पैराडाइज़ 26 मार्च 2026 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी। यह फिल्म आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेज़ी, स्पेनिश, बांग्ला, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। अपने शानदार डायरेक्टर, दमदार कलाकारों, इंटरनेशनल लेवल और जबरदस्त चर्चा के साथ द पैराडाइज़ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव बनने जा रही है।