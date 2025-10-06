सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Kantara Chapter 1 Box Office Collection film records the biggest weekend of the year
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (17:43 IST)

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' ने बनाया साल का सबसे बड़ा वीकेंड रिकॉर्ड, 4 दिनों में किया इतना कलेक्शन

Kantara Chapter 1 Box Office Collection
होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' ने सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री ली है। रिलीज़ के पहले ही दिन से फिल्म ने सफलता की लहर बना दी है। देशभर में फिल्म को शानदार रिव्यू मिल रहे हैं और यह दर्शकों व समीक्षकों दोनों के दिल जीत रही है। 
 
कहना होगा कि साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही 'कांतारा: चैप्टर 1' लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और भारतीय सिनेमा में नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है। जहां एक ओर फिल्म को हर तरफ से जबरदस्त प्यार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर यह बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। 
महज़ 4 दिनों में 335 करोड़ रुपए का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करते हुए फिल्म ने साल का सबसे बड़ा वीकेंड दर्ज किया है।  कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सच में रुकने वाली नहीं है। सिर्फ 4 दिनों में ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड 335 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर साल का सबसे बड़ा वीकेंड रिकॉर्ड किया है। 
 
देश-विदेश से लगातार प्यार और तारीफ मिल रही है, और फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार दबदबा बनाए देखकर लगता है कि यह जल्द ही 1000 करोड़ रुपए के मुकाम तक पहुंचने वाली है।
 
'कांताराः चैप्टर 1' होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है।
 
यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है। यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी। यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

68 साल की उम्र में स्टेज 4 कैंसर से जंग लड़ रहीं नफीसा अली, कीमोथेरेपी की वजह से झड़ने लगे बाल, बाल्ड लुक में शेयर की तस्वीरें

68 साल की उम्र में स्टेज 4 कैंसर से जंग लड़ रहीं नफीसा अली, कीमोथेरेपी की वजह से झड़ने लगे बाल, बाल्ड लुक में शेयर की तस्वीरेंबॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नफीसा अली इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। नफीसा एक बार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रही हैं। उन्हें 2018 में पेरिटोनियल कैंसर हुआ था और 2019 में वह पूरी तरह ठीक हो गई थीं। 6 साल बाद नफीसा फिर से इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ गईं।

बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ निभाएंगे निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार, मिला था मरणोपरांत परमवीर चक्र

बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ निभाएंगे निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार, मिला था मरणोपरांत परमवीर चक्रसनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बीते काफी समय से सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ नजर आने वाले हैं। फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है। 'बॉर्डर 2' मूवी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

मोनोकिनी पहन अनुष्का सेन ने सिजलिंग अंदाज में दिए पोज, हॉट तस्वीरों से मचाया तहलका

मोनोकिनी पहन अनुष्का सेन ने सिजलिंग अंदाज में दिए पोज, हॉट तस्वीरों से मचाया तहलकाटीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका माचाती रहती हैं। 23 साल की अनुष्का का हॉट अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। इस बार अनुष्का ने मरून कलर की मोनोकिनी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर बने तन्मय भट्ट, इतनी है कॉमेडियन की नेटवर्थ

भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर बने तन्मय भट्ट, इतनी है कॉमेडियन की नेटवर्थभारत में अब डिजिटल क्रिएटर्स, बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स की तरह की काफी फेमस होने लगे हैं। कई यूट्यूबर्स की जरबदस्त फैन फॉलोइंग है। और इन यूट्यूबर्स की नेटवर्थ की करोड़ों में हैं। हाल ही में MyJar ब्लॉग की जानकारी के आधार पर टेक इन्फॉर्मर की तरफ से भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स की लिस्ट जारी की गई है।

जानिए कौन हैं 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वालीं मालती चाहर?

जानिए कौन हैं 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वालीं मालती चाहर?भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री की है। इसके बाद से ही हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरी मालती चाहर करती क्या हैं? मालती चाहर एक एक्ट्रेस के साथ-साथ मॉडल, कंटेंट क्रिएटर और फिल्ममेकर भी हैं।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com