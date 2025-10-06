ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' ने बनाया साल का सबसे बड़ा वीकेंड रिकॉर्ड, 4 दिनों में किया इतना कलेक्शन

होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' ने सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री ली है। रिलीज़ के पहले ही दिन से फिल्म ने सफलता की लहर बना दी है। देशभर में फिल्म को शानदार रिव्यू मिल रहे हैं और यह दर्शकों व समीक्षकों दोनों के दिल जीत रही है।

कहना होगा कि साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही 'कांतारा: चैप्टर 1' लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और भारतीय सिनेमा में नए स्टैंडर्ड सेट कर रही है। जहां एक ओर फिल्म को हर तरफ से जबरदस्त प्यार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर यह बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है।

महज़ 4 दिनों में 335 करोड़ रुपए का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करते हुए फिल्म ने साल का सबसे बड़ा वीकेंड दर्ज किया है। कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर सच में रुकने वाली नहीं है। सिर्फ 4 दिनों में ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड 335 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर साल का सबसे बड़ा वीकेंड रिकॉर्ड किया है।

देश-विदेश से लगातार प्यार और तारीफ मिल रही है, और फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर है। बॉक्स ऑफिस पर लगातार दबदबा बनाए देखकर लगता है कि यह जल्द ही 1000 करोड़ रुपए के मुकाम तक पहुंचने वाली है।

'कांताराः चैप्टर 1' होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है।

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है। यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी। यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है।