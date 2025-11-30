रविवार, 30 नवंबर 2025
रणवीर सिंह ने 'कांतारा' में दिखाई देवी को बताया भूत, उड़ाया मजाक! भड़के यूजर्स

Ranveer Singh
रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर में से एक है। वह किसी भी इवेंट में लाइमलाइट लुट लेते हैं। हाल ही में रणवीर सिंह गोवा में आईएफएफआई 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस इवेंट में रणवीर सिंह ने कुछ ऐसा कर‍ दिया, जिसके बाद वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। 
 
दरअसल, इवेंट में कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी भी पहुंचे थे। इस दौरान रणवीर सिंह ने 'कांतारा चैप्‍टर 1' में ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की जमकर तारीफ की। लेकिन रणवीर सिंह का एक वीडियो उनकी गलत हरकतों की वजह से वायरल हो गया। 
 
वायरल वीडियो में रणवीर कहते हैं, मैंने थिएटर में कांतारा चैप्टर 1 देखी। मैं क्या ही कहूं, ऋषभ शेट्टी की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। खासकर जब आपके अंदर फीमेल भूत प्रवेश करती हैतो आपने कमाल का शॉट दिया। 
 
इसी के साथ रणवीर सिंह क्लाईमैक्स सीन की नकल भी करते हैं। रणवीर की बात और उनके किए गए एक्ट को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पसंद नहीं किया। कई यूजर्स चामुंडा देवी को भूत कहने पर रणवीर पर भड़क गए हैं। यूजर्स इसे अपमानजक बता रहे हैं। 
 
एक यूज़र ने लिखा, रणवीर जिसे ‍फीमेल भूत बता रहे हैं वह मां चामुंडा देवी का किरदार था, उन्हें ऐसा कहकर दैव का अपमान किया है।' एक अन्य ने लिखा, 'ये काफी ऑफेंसिव था, रणवीर को अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए।' एक और यूजर ने लिखा, 'वो कोई भूत नहीं, बल्कि देवी हैं। ऐसा कहना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है।'
 
बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' साल 2022 में आई 'कांतारा' का प्रीक्वल है। दोनों ही फिल्मों का निर्देशन ऋषभ शेट्टी ने ही किया है। 
