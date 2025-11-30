रविवार, 30 नवंबर 2025
  4. Tony Germano Dies at 55 After Fatal Fall in Brazil
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 30 नवंबर 2025 (16:52 IST)

घर का रेनोवेशन करवाते वक्त हादसे में गई मशहूर हॉलीवुड एक्टर की जान

Actor dies during home renovation
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर ब्राजीलियाई अभिनेता टोनी जर्मेनो का निधन हो गया है। टोनी को निकेलोडियन शो जैसे निकी, रिकी, डिकी एंड डॉन, गो, डॉग, गो! और अन्य में अपनी वॉइस परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 55 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 
 
टोनी का निधन अपने घर का रेनोवेशन करवाते समय हुए एक हादसे में हो गया। खबरों के अनुसार टोनी, साओ पाउलो स्थित अपने घर में रेनोवेशन के दौरान गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना के समय वह ब्राजील में अपने माता-पिता के घर पर रह रहे थे, जहां रेनोवेशन कार्य के दौरान उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और गिर गए। 
 
टोनी के एक प्रवक्ता ने पब्लिकेशन से इस बारे में बात करते हुए कहा, हमें बेहद दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अभिनेता और वॉइस ओवर आर्टिस्ट टोनी जर्मेनो का निधन हो गया। टोनी अपने घर पर गिर गए, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, वह अपनी चोटों से उबर नहीं पाए और उनका निधन हो गया।
 
टोनी जर्मेनो ब्राजील के एक जाने-माने वॉइस-ओवर आर्टिस्ट, एक्टर और कॉमेडियन थे। अपने अभिनय करियर के दौरान, उन्होंने कई प्रसिद्ध प्रोजेक्ट्स में काम किया। उन्होंने डे ड्रैकुला (2018), लेबिरिंथ ऑफ लॉस्ट बॉयज (2025) और एन अनफॉरगेटेबल ईयर: ऑटम (2023) में काम किया था। 
 
