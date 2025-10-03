शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फिल्म समीक्षा
  4. kantara a legend chapter 1 review rishab shetty prequel
Written By समय ताम्रकर
Last Modified: शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (14:22 IST)

कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1 रिव्यू: ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल इतिहास, पौराणिकता और रोमांस का संगम

Kantara
कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1 ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत एक महाकाव्यात्मक पीरियड ड्रामा है, जो दर्शकों को समय की गलियों से होते हुए चौथी शताब्दी के प्राचीन कर्नाटक तक ले जाता है। यह मूवी कांतारा (2022) से पहले की कहानी को उजागर करती है और उसी रहस्यमय लोककथा की जड़ों तक पहुंचती है, जिसने पहले ही दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस बार कहानी और भी गहराई में जाकर लोकपरंपराओं, देवी-देवताओं की आस्था, जनजातीय जीवन और राजा के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की यात्रा को सामने लाती है।
 
फिल्म की पृष्ठभूमि कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्र की है, जहां ‘भूत कोला’ जैसी प्राचीन परंपराएं और पौराणिक वृतांत आज भी जीवित हैं। नायक बर्मा (ऋषभ शेट्टी) एक साधारण इंसान है, लेकिन परिस्थितियां उसे अपने समाज और देवताओं की रक्षा के लिए योद्धा बना देती हैं। दूसरी ओर है बंदरगा राज्य का राजा कुलशेखर (गुलशन देवैया), जो अपने साम्राज्य के विस्तार और लालच में कांतारा की धरती और उसके लोगों का शोषण करता है। संघर्ष तब और तीव्र हो जाता है जब कुलशेखर, कांतारा की दिव्य शक्ति का अपमान करता है और गांव वालों को कैद कर लेता है। ऐसे समय में बर्मा का उठ खड़ा होना केवल विद्रोह नहीं, बल्कि अपनी भूमि और देवता की आत्मा को बचाने की चुनौती है।
 
कहानी में रोमांस की भी एक परत मौजूद है। कुलशेखर की बहन कनकावती (रुक्मिणी वसंथ) बर्मा से प्रेम करती है, और यह रिश्ता विरोधी पक्षों के बीच कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। कनकावती सिर्फ प्रेमिका नहीं, बल्कि एक मजबूत स्त्री पात्र के रूप में सामने आती हैं, जो अपने भाई की गलत राह को पहचानती है और अपनी पहचान बनाए रखती हैं। यह पहलू फिल्म को भावनात्मक गहराई और सामाजिक संदर्भ देता है।
कांतारा चैप्टर 1 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी विज्युअल अपील। अरविंद एस. कश्यप की सिनेमैटोग्राफी हर फ्रेम को जीवंत बना देती है। जंगल, पहाड़, नदी और कांतारा की रहस्यमयी भूमि को देखकर लगता है जैसे दर्शक खुद उस लोककथा का हिस्सा बन गए हों। जब बाघ का प्रवेश होता है या बर्मा दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करता है, तो सिनेमाहॉल में माहौल जीवंत हो उठता है। क्लाइमैक्स का एक्शन सीक्वेंस रोमांच और भावनाओं दोनों को चरम पर ले जाता है।
 
संगीत और बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी का अभिन्न हिस्सा हैं। बी. अजनिश लोकनाथ का संगीत दिल को छूता है। विशेषकर जब भूत कोला या पौराणिक दृश्य सामने आते हैं, तब ढोल-नगाड़ों की गूंज दर्शकों की आत्मा तक पहुंचती है। गीत कम हैं, लेकिन जो हैं, वे प्रसंग के अनुरूप हैं और फिल्म की गति को बनाए रखते हैं।

 
अभिनय की बात करें तो ऋषभ शेट्टी ने बर्मा के रूप में पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ अभिनय किया है। उनके अभिनय का जोर भावनाओं और शारीरिकता दोनों पर है। प्रेमी के रूप में वे सहज हैं, और जब वे दैवीय शक्ति से परिपूर्ण योद्धा बनते हैं, तो उनका रूप देखने लायक होता है। रुक्मिणी वसंथ ने कनकावती के रूप में दमदार छाप छोड़ी है। उनका किरदार कहानी को संतुलन और भावनात्मक गहराई देता है। गुलशन देवैया ने नकारात्मक किरदार कुलशेखर को प्रभावशाली तरीके से निभाया है, हालांकि कभी-कभी उनकी एक्टिंग नाटकीय लगती है। 
 
फिल्म का स्केल बड़ा है और हर दृश्य में भव्यता झलकती है। कांतारा चैप्टर 1 के कुछ हिस्से लंबे और धीमे लग सकते हैं, लेकिन निर्देशक ने दर्शकों को बाँधे रखने में सफलता पाई है। कांतारा (2022) से तुलना करना स्वाभाविक है, और जबकि उस फ़िल्म का क्लाइमैक्स शानदार अनुभव था, इस प्रीक्वल का समापन उतना जोरदार नहीं है। फिर भी, इसमें मौजूद गहराई और सिनेमाई सुंदरता इसे देखने लायक बनाती है।
 
कांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1 केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि इतिहास, पौराणिकता और मानवीय भावनाओं का संगम है। यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों की झलक भी प्रस्तुत करती है। अपने कुछ कमजोर हिस्सों के बावजूद, यह फिल्म दर्शकों को एक अनूठा अनुभव देती है। 

  • KANTARA A LEGEND: CHAPTER 1 (Dubbed in Hindi) 
  • निर्देशक: ऋषभ शेट्टी
  • संगीत: बी अजनीश 
  • कलाकार: ऋषभ शेट्टी, रुक्मणि वसंत, गुलशन देवैया, जयराम, प्रमोद शेट्टी 
  • सेंसर सर्टिफिकेट: यूए
  • रेटिंग: 3/5 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को कांतारा चैप्टर 1 ने दिया झटका, जानें पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को कांतारा चैप्टर 1 ने दिया झटका, जानें पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शनसनी संस्कारी की नई फिल्म ‘तुलसी कुमारी’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। गुरुवार को फिल्म ने ओपनिंग डे पर 10.11 करोड़ का कलेक्शन किया। दशहरा और गांधी जयंती की छुट्टियों का फिल्म को बड़ा फायदा मिला, हालांकि दक्षिण भारत में ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने इसकी रफ्तार को प्रभावित किया। अब नजरें वीकेंड के बिजनेस पर टिकी हैं।

दुर्गा पूजा में आलिया भट्ट का खूबसूरत एथनिक लुक, ढाका की साड़ी और डीपनेक ब्लाउज में दिए पोज

दुर्गा पूजा में आलिया भट्ट का खूबसूरत एथनिक लुक, ढाका की साड़ी और डीपनेक ब्लाउज में दिए पोजबॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक्टिंग के अलावा अपने दिलकश लुक से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं। आलिया हाल ही में मुंबई में मुखर्जी परिवार की तरफ से आयोजिक दुर्गा पूजा पंडाल में माता रानी के दर्शन करने पहुंचीं। इस दौरान आलिया ने अपने एथनिक लुक से फैंस का दिल जीत लिया।

3डी एनिमेशन 'महायोद्धा राम' का नया पोस्टर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

3डी एनिमेशन 'महायोद्धा राम' का नया पोस्टर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्मकॉन्टिलो पिक्चर्स और इल्युजन रीऐलिटी स्टूडियो के बैनर तले बनी 3डी एनिमेशन फिल्म 'महायोद्धा राम' का ब्रांड न्यू पोस्टर दशहरा के दिन फिल्म मेकर्स के द्वारा रिलीज किया गया। भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित 'महायोद्धा राम' को दिवाली के समय 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

सपना चौधरी पर टूटा दुखों का पहाड़, हरियाणवी सिंगर की मां का हुआ निधन

सपना चौधरी पर टूटा दुखों का पहाड़, हरियाणवी सिंगर की मां का हुआ निधनफेमस हरियाणवी सिंगर-डांसर सपना चौधरी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। सपना की मां नीलम चौधरी का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ समय से पीलिया की बीमारी से जूझ रही थीं। उन्हें लीवर से जुड़ी गंभीर समस्या थी। डॉक्टर्स उनके लीवर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे थे।

एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के संगीन आरोपों पर भड़के कुमार सानू, भेजा लीगल नोटिस

एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के संगीन आरोपों पर भड़के कुमार सानू, भेजा लीगल नोटिसबॉलीवुड के फेमस सिंगर कुमार सानू इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने सिंगर की लाइफ को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए थे। उन्होंने सिंगर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com