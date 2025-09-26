शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (19:32 IST)

They Call Him OG रिव्यू: पवन कल्याण के एक्शन में गुम हुई कहानी

They Call Him OG Review
दक्षिण भारत की कुछ फिल्मों की कहानी, मेकिंग आउटडेटेट होती है। दरअसल ये फिल्में किसी खास सितारे के प्रशंसकों के लिए बनाई जाती है और उसमें वो बातें दोहराई जाती हैं जिन पर प्रशंसक निहाल रहते हैं। इनमें कुछ भी नया नहीं रहता या नया करने की कोशिश नहीं की जाती। 
 
They Call Him OG (तेलुगु फिल्म OG का हिंदी डब संस्करण) रिलीज हुआ है। फिल्म की कहानी और ट्रीटमेंट ऐसा है कि सब कुछ हजारों बार देखा जा चुका है। यह एक ऐसे पूर्व गैंगस्टर की कहानी है, जो 10 साल की लापता जिंदगी के बाद बॉम्बे लौटता है।

इस कहानी में गंभीरा या OG नाम का हीरो हमारे सामने आता है, जिसने टोक्यो में एक रहस्यमयी समाज के तहत समुराई की ट्रेनिंग ली और गैंगस्टरों द्वारा की गई कत्लगाह में अकेले बच निकलने की कहानी है। समुराई की ट्रेनिंग के जरिये दर्शकों के दिमाग में यह बात बैठा दी गई है कि अब वो जो चाहे कर सकता है और उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। 
 
फिल्म की शुरुआत रोमांचक लगती है, लेकिन जल्दी ही निर्देशक सुजीत कहानी को "रूटीन" रास्ते पर पर ले जाते हैं और कुछ नया करने की संभावना को खारिज कर देते हैं। स्क्रीनप्ले कहीं भी नया नहीं लगता और ऊपर से फ्लैशबैक का ऐसा जाल बुन दिया गया है कि दर्शक कह उठते हैं, “भाई! ये फ्लैशबैक कब खत्म होगा?” 
 
कई फ्लैशबैक तो ऐसे हैं, जिन्हें बड़ी आसानी से हटाया जा सकता था। फिर फ्लैशबैक में नए किरदार भी डाल दिए जिससे नाहक ही कहानी और उलझ जाती है और ड्रामा कंफ्यूजिंग बन जाता है। कुछ समय बाद दर्शक हथियार डाल देते हैं। फिल्म से डिसकनेक्ट हो जाते हैं और जो भी दिखाया जा रहा है उसे सिर्फ देखते रहते हैं। 
 
सारा फोकस पवन कल्याण के किरदार पर दिया गया है। उनकी एंट्री पर खासा ध्यान दिया है। वे फिल्म में सिर्फ और सिर्फ एक्शन करते दिखाई देते हैं। इमरान हाशमी (ओमी) को कुछ ज्यादा कर दिखाने का मौका नहीं मिला। हालांकि यह समस्या प्रकाश राज के साथ भी है कि उन्हें भी स्क्रीन टाइम कम दिया गया है। 
 
प्रियंका मोहन, अर्जुन दास सहित अन्य कलाकारों का अभिनय ठीक-ठाक कहा जा सकता है। जैकी श्रॉफ का कैमियो सिर्फ स्टार वैल्यू बढ़ाने के लिए है। रवि के चंद्रन की सिनेमैटोग्राफी बेहतरीन है। गाने ठीक-ठाक हैं और उनका पिक्चराइजेशन दमदार नहीं है। 
 
They Call Him OG औसत से भी नीचे की फिल्म है और इसे देखना समय और पैसे की बरबादी है। 
  • निर्देशक: सुजीत
  • संगीत: थमन एस
  • कलाकार: पवन कल्याण, इमरान हाशमी, प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज
  • सेंसर सर्टिफिकेट : ए (केवल वयस्कों के लिए) 
  • रेटिंग : 1/5 
वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिवल का कर्टेन रेझर इवेंट रहा हिट, सिनेमा से बदलाव की ताकत पर जोर

वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिवल का कर्टेन रेझर इवेंट रहा हिट, सिनेमा से बदलाव की ताकत पर जोरस्वतंत्र सिनेमा को समर्पित वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिवल (WIFF) ने मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) में अपना कर्टेन रेझर इवेंट आयोजित किया। इंडस्ट्री के बड़े नाम और दर्शक इस मौके पर मौजूद रहे। इस आयोजन का संचालन जानी-मानी अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने किया।

'क्वीन ऑफ मोनोलॉग्स' यामी गौतम का खुलासा, बोलीं- मोनोलॉग दिल से आता है, और अगली फिल्म में भी होगा

'क्वीन ऑफ मोनोलॉग्स' यामी गौतम का खुलासा, बोलीं- मोनोलॉग दिल से आता है, और अगली फिल्म में भी होगायामी गौतम धर आज इंडियन सिनेमा की सबसे टैलेंटेड और बेहतरीन एक्ट्रेसेज में से एक हैं। उन्होंने महिलाओं पर बनने वाली कहानियों, देशभक्ति और दमदार ड्रामा के साथ ही कई कमाल की फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा चुनी गईं फिल्में उनके स्किल और खास मतलब रखने वाली कहानी कहने के लिए उनके प्यार को दर्शाती हैं।

राइज एंड फॉल : आदित्य नारायण और कीकू शारदा की हुई भयानक लड़ाई, फूट-फूट कर रोए कॉमेडियन

राइज एंड फॉल : आदित्य नारायण और कीकू शारदा की हुई भयानक लड़ाई, फूट-फूट कर रोए कॉमेडियनरियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हाल ही में एक बड़ा विवाद देखने को मिला। शो में आदित्य नारायण और कीकू शारदा के बीच तीखी बहस हो गई। यह तब शुरू हुआ जब आदित्य ने कीकू से कहा कि वह उन्हें बार-बार "पागल" कहते रहते हैं और रेड रूम में हमेशा उन्हें टारगेट करते हैं।

रोमांच और कॉमेडी से भरा लॉर्ड कर्जन की हवेली का टीजर रिलीज, अंशुमन झा करने जा रहे डायरेक्टोरियल डेब्यू

रोमांच और कॉमेडी से भरा लॉर्ड कर्जन की हवेली का टीजर रिलीज, अंशुमन झा करने जा रहे डायरेक्टोरियल डेब्यूगोल्डन रेशियो फिल्म्स और फर्स्ट रे फिल्म्स द्वारा निर्मित और मैक्स मार्केटिंग लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' पश्चिम में रह रहे एशियाई लोगों पर आधारित एक गहरी और परतदार कहानी है। एक ही शाम की पृष्ठभूमि में रची गई यह हिचकॉक-शैली की ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर अभिनेता अंशुमन झा के निर्देशन की पहली फिल्म है और मैक्स मार्केटिंग लिमिटेड की पहली प्रस्तुति भी।

क्या आप जानते हैं चंकी पांडे का असली नाम, बॉलीवुड में काम नहीं मिलने पर बांग्लादेश जाकर बन गए थे सुपरस्टार

क्या आप जानते हैं चंकी पांडे का असली नाम, बॉलीवुड में काम नहीं मिलने पर बांग्लादेश जाकर बन गए थे सुपरस्टारबॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे ने इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। 26 सितंबर 1962 को मुंबई में जन्में सुयश पांडे को बचपन में उनकी नैनी उन्हें प्यार से 'चंकी' कहकर बुलाती थीं और आगे चलकर यही नाम उनके साथ जुड़ गया। उन्होंने 1987 में फिल्म 'आग ही आग' से बॉलीवुड डेब्यू किया था।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
