'सनी संसारी की तुलसी कुमारी' में सान्या मल्होत्रा का बोल्ड नया अवतार, ग्लैमरस लुक में लूटी महफिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा अपनी आगामी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में अपने नए बोल्ड अवतार से सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। अपनी बहुमुखी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली, सान्या ने एक निडर और फ्रेश लुक लेकर आ रही है जो फिल्म के जीवंत और बेबाक मूड को पूरी तरह कॉम्प्लिमेंट करता है।

हाल ही में सान्या मल्होत्रा ने एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में सान्या एक शानदार नीली बिकिनी पहने नज़र आ रही है, और अभिनेत्री के प्रशंसक और फ़ॉलोअर्स उनके आत्मविश्वास से भरे बदलाव की चर्चा कर रहे हैं।

वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और रोहित सराफ के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए, सान्या का नया सिज़लिंग लुक उनके अब तक के पिछले स्टाइल से बिल्कुल अलग बदलाव दिखाता है, जो उनके व्यक्तित्व का एक ग्लैमरस और बिंदास रूप दर्शाता है।

यह नया अवतार पहले से ही ट्रेंड कर रहा है। फैंस उनके आत्मविश्वास, ग्लैमर और स्वैग की खूब तारीफ कर रहे हैं। चाहे वो उनका स्टाइलिश बीचवियर हो या कैमरे के सामने उनका बेबाक अंदाज़ — सान्या का यह नया लुक वाकई में विज़ुअल ट्रीट है। जिसने फिल्म "सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" को इस सीज़न की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक बना दिया है।

‘मिसेज़’ में अपने गहराई से भरे अभिनय से दिल जीतने के बाद, सान्या इस समय अपने करियर के सबसे यादगार साल का आनंद ले रही हैं। उनकी अनोखी और सामाजिक व्यंग्य पर बनी फिल्म ‘कटहल: अ जैकफ्रूट मिस्ट्री’ को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है, जो यह साबित करता है कि सान्या न सिर्फ अलग और दमदार सिनेमा की परोकार हैं, बल्कि लगातार अपनी कला से दर्शकों को चौंका रही हैं।