सोमवार, 29 सितम्बर 2025
Last Modified: सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (16:36 IST)

एनिमेशन फिल्म 'महायोद्धा राम' का दमदार टीजर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Animated Film
कॉन्टिलो पिक्चर्स और इल्युजन रीऐलिटी स्टूडिओज के बैनर तले बनी 3डी एनिमेशन फिल्म 'महायोद्धा राम' का जबरदस्त टीजर दशहरा से पहले ही फिल्म मेकर्स के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। पौराणिक कथा रामायण और भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित इस फिल्म को दीवाली के समय 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
 
इस 3डी एनिमेशन फिल्म का कुल 1 मिनट का टीज़र काफी अट्रैक्टिव और दमदार है। टीज़र की शुरुआत लंकापति रावण और उसके साम्राज्य के एक सीन से होती है जिसमें रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान पूछते हैं "बता राक्षस तुझे क्या चाहिए? और इसके उत्तर में रावण अट्टहास करते हुए कहता है 'सब चाहिए।' 
 
टीज़र की शुरुआत में ही यह दमदार डायलॉग, फिल्म देखने की उत्सुकता बढ़ाने वाला है। 3डी एनिमेशन फिल्म 'महायोद्धा राम' में बॉलीवुड के नामचीन और मंझे हुए कलाकारों ने फिल्म के ऐनमेटेड कैरेक्टर्स को अपनी आवाज देकर जीवंत कर दिया है। कुणाल कपूर ने श्री राम के किरदार को, जिम्मी शेरगिल लक्ष्मण को और मौनी रॉय ने माता सीता के कैरेक्टर को अपनी आवाज से सजाया है। 
 
वहीं दमदार अभिनेता मुकेश ऋषि, हनुमान जी को, अपनी विलेन रोल्स के लिए प्रसिद्ध एक्टर गुलशन ग्रोवर रावण को और अपनी अद्भुत आवाज के लिए जाने जाने वाले वेटरन एक्टर रजा मुराद महर्षि विश्वामित्र को अपनी अनोखी आवाज देंगे। इसके अलावा अन्य सभी महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स को बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों ने अपनी आवाज से सजाया है जो दर्शकों के फिल्म देखने का मज़ा डबल कर देगा।
कॉन्टिलो पिक्चर्स के संस्थापक और सीईओ और फिल्म के प्रोड्यूसर अभिमन्यु सिंह ने कहा, प्रभु श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं लेकिन वह एक महान योद्धा भी थे और इस फिल्म के जरिए हमने उनके महायोद्धा रूप को दर्शाने का प्रयास किया है जो दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। प्रभु श्री राम के चाहने वाले केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मौजूद हैं इसलिए हमने फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज करने का फैसला किया है।
 
फिल्म 'महायोद्धा राम' रामायण पर आधारित प्रभु श्री राम की गाथा को एक अलग कलेवर में प्रस्तुत करती है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से तो जोड़ेगी ही साथ ही आधुनिक तकनीकी की मदद से दर्शकों को श्री राम चंद्र जी के जीवन को और अधिक करीब से देखने का मौका भी देती है।
 
फिल्म के प्रोड्यूसर अभिमन्यु सिंह और रूपाली सिंह हैं जबकि निर्देशन रायजादा रोहित जयसिंह वैद ने किया है। स्टोरी और स्क्रीन्प्लै समीर शर्मा द्वारा लिखा गया है तो फिल्म के एक से बढ़कर एक डायलॉग लिखे हैं वरुण ग्रोवर और राहुल पटेल ने। मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर द्वारा लिखित गानों को संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव और बैकग्राउंड स्कोर दिया है सौवीक चक्रवर्ती ने। फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन सिनेपोलिस इंडिया कर रहा है।
 
