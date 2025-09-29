सोमवार, 29 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. rinku singh video call with elvish yadav after winning asia cup 2025 get trolled
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (15:43 IST)

एशिया कप जीतने के बाद रिंकू सिंह ने वीडियो कॉल पर की एल्विश यादव से बात, यूजर्स ने दी छपरी से दूर रहने की सलाह...

Asia Cup 2025
एशिया कप 2025 के हाईवोल्टेज फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने विनिंग चौका जड़कर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच के बाद रिंकू सिंह और यूट्यूबर एल्विश यादव की वीडियो कॉल ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। 
 
रिंकू सिंह संग हुई एल्विश यादव की वीडियो कॉल पर बतचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में एल्विश कार में बैठे रिंकू सिंह से बात करते दिख रहे है। वह कहते हैं, माहौल बना दिया। करों एंजॉय, कहां है पार्टी, फिर पार्टी किधर है। इस पर रिंकू कहते हैं पार्टी अभी देखते हैं पहले ट्रॉफी मिल जाए, ट्रॉफी उठाकर फोटो खिंचवाकर फिर करते हैं। 
 
वीडियो कॉल में रिंकू सिंह, एल्विश को भैया कहते दिख रहे हैं। वह एल्विश को 'थैंक्यू भैया, लव यू भैया' कहते हैं। इसपर कई यूजर्स नाराज हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'रिंकू सिंह आप क्रिकेट पर ध्यान दो। ये तो छपरी है, इससे दूर रहो। कृपया करके ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखों।'
 
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'रिंकू भाई इस छपरी का साथ छोड़ दो।' वहीं कई यूजर्स का कहना है कि 'किसी को भैया कहना उम्र से कम नहीं, बल्कि सम्मान से जुड़ा है।'
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

एक्ट्रेस ने सुभाष घई पर लगाया था किस करने की कोशिश का आरोप, फिल्ममेकर ने तोड़ी चुप्पी

एक्ट्रेस ने सुभाष घई पर लगाया था किस करने की कोशिश का आरोप, फिल्ममेकर ने तोड़ी चुप्पी'गंदी बात' और 'जूली' जैसी एडल्ट सीरीज में काम कर चुकीं एक एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्ममेकर सुभाष घई पर गंभीर आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस ने दावा किया था कि होटल के एक कमरे में उन्होंने उनको होंठों पर चूमने की कोशिश की थी। उस समय वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थीं, जो घई का मैनेजर भी था।

'लव एंड वॉर' में अपने दो पसंदीदा एक्टर्स विक्की कौशल और आलिया भट्ट के साथ काम करने को लेकर रणबीर कपूर ने कही यह बात

'लव एंड वॉर' में अपने दो पसंदीदा एक्टर्स विक्की कौशल और आलिया भट्ट के साथ काम करने को लेकर रणबीर कपूर ने कही यह बातसंजय लीला भंसाली की आने वाली एपिक सागा फिल्म 'लव एंड वॉर' बिना किसी शक सबसे ज्यादा इंतजार खींचने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में पहली बार तीन बड़े सुपरस्टार्स जैसे रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ दिखाई देंगे, और यही वजह है कि यह एक अनोखा सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है।

Bigg Boss 19 : हलवे को लेकर भिड़े नेहल और बसीर अली, हुई जमकर धक्का-मुक्की

Bigg Boss 19 : हलवे को लेकर भिड़े नेहल और बसीर अली, हुई जमकर धक्का-मुक्कीसलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के बीच खूब लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। हाल ही में शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें नेहल चुडासमा और बसीर अली के बीच हाईवोल्टेज लड़ाई देखने को मिल रही है।

श्रीमद रामयण के चाइल्ड एक्टर वीर शर्मा का दुखद निधन, घर में आग लगने से भाई की भी गई जान

श्रीमद रामयण के चाइल्ड एक्टर वीर शर्मा का दुखद निधन, घर में आग लगने से भाई की भी गई जानमनोरंजन जगत से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। पौराणिक सीरियल 'वीर हनुमान' में लक्ष्मण और 'श्रीमद् रामायण' में पुष्कल की भूमिका निभाने वाले 10 साल के चाइल्ड आर्टिस्ट वीर शर्मा का दुखद निधन हो गया है। वीर शर्मा के साथ ही उनके भाई भी अब इस दुनिया मे नहीं रहे।

लव कुश रामलीला में राम बनेंगे बॉबी देओल, दशहरे पर करेंगे रावण दहन

लव कुश रामलीला में राम बनेंगे बॉबी देओल, दशहरे पर करेंगे रावण दहनदिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में बोल्ड एक्ट्रेस पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल देने पर जमकर विवाद हुआ था। इसके बाद रामलीला समिति ने पूनम को हटा दिया था। लव कुश रामलीला में हर साल बॉलीवुड के कई सेलेब्स भाग लेते हैं।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com