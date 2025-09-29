सोमवार, 29 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (13:54 IST)

'लव एंड वॉर' में अपने दो पसंदीदा एक्टर्स विक्की कौशल और आलिया भट्ट के साथ काम करने को लेकर रणबीर कपूर ने कही यह बात

Love and War movie
संजय लीला भंसाली की आने वाली एपिक सागा फिल्म 'लव एंड वॉर' बिना किसी शक सबसे ज्यादा इंतजार खींचने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में पहली बार तीन बड़े सुपरस्टार्स जैसे रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ दिखाई देंगे, और यही वजह है कि यह एक अनोखा सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है। 
 
जहां हर कोई फिल्म के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए उत्साहित है, वहीं रणबीर कपूर ने हाल ही में विक्की कौशल, आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात की है।
हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव के दौरान, रणबीर कपूर ने लव एंड वॉर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, लव एंड वॉर एक फिल्म है जिसे मिस्टर संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है, और इसमें मेरे दो पसंदीदा एक्टर्स में से एक विक्की कौशल हैं और, ज़ाहिर है, मेरी सुपर टैलेंटेड वाइफ आलिया भट्ट भी हैं। 
 
उन्होंने कहा, इसे उस शख्स ने डायरेक्ट किया है जिसने मुझे सिनेमा के बारे में सब कुछ सिखाया। जो कुछ भी मैं एक्टिंग के बारे में जानता हूँ, उसकी नींव उन्होंने रखी है। वह उस समय मास्टर थे, और अब 18 साल बाद उनके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। आज वह और भी बड़े मास्टर हैं। तो मैं इस सहयोग से बहुत खुश हूं। 
 
आखिरी बार SLB और रणबीर कपूर ने सांवरिया में साथ काम किया था। रणबीर की डेब्यू फिल्म सांवरिया एक अनोखी प्यार की कहानी थी, जिसमें SLB की कहानी कहने की जादुई कला और रणबीर का कभीबन भुलाने वाला चार्म देखने को मिला था। अब, 18 साल बाद, इस डायरेक्टर-एक्टर जोड़ी का फिर से साथ आना रोमांचक है, और वे लव एंड वॉर के साथ एक और मास्टरपीस बनाने जा रहे हैं।
 
संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म लव एंड वॉर के लिए उत्सुकता बढ़ रही है। ऐसे में बड़े पर्दे पर संजय लीला भंसाली और उनकी बेहद टैलेंटेड तिकड़ी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल का यह साथ देखना बहुत शानदार होने वाला है। बता दें कि फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज़ होने वाली है।
