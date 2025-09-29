सोमवार, 29 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (11:53 IST)

लव कुश रामलीला में राम बनेंगे बॉबी देओल, दशहरे पर करेंगे रावण दहन

Bobby Deol will burn Ravana
दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला में बोल्ड एक्ट्रेस पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल देने पर जमकर विवाद हुआ था। इसके बाद रामलीला समिति ने पूनम को हटा दिया था। लव कुश रामलीला में हर साल बॉलीवुड के कई सेलेब्स भाग लेते हैं। 
 
वहीं अब बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल भी लव कुश रामलीला का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बॉबी देओल दशहरा के दिन 2 अक्टूबर को लाल किला मैदान में असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक रावण का दहन करेंगे। 
 
लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि जब बॉबी देओल को दशहरे पर रावण वध करने का आमंत्रण दिया गया तो उन्होंने इसे पूरे उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया। बॉबी देओल का इस ऐतिहासिक मंच पर आना रामलीला को और भी भव्य और यादगार बना देगा। 
 
वहीं रामलीला का हिस्सा बनने पर बॉबी देओल ने उत्साह जाहिर करते हुए कहा, दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाले भव्य लव कुश रामलीला में इस बार दशहरे पर मैं आ रहा हूं। तो मिलते हैं हम दशहरे पर। 
