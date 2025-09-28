रविवार, 28 सितम्बर 2025
  Punjabi singer Rajvir Jawanda hospitalised in critical condition after accident
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 28 सितम्बर 2025 (16:31 IST)

पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा जिंदगी और मौत से लड़ रहे जंग, एक्सीडेंट के बाद आया हार्ट अटैक

Accident of famous Punjabi singer
मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद राजवीर को हार्टअटैक भी आया। सिंगर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 
 
राजवीर जवंदा मोटरसाइकिल से शिमला जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके में उन्होंने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। एक्सीडेंट के बाद राजवीर को तुरंत ही सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट बताई और कहा कि कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है। 
 
 
इसके बाद सिंगर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना इतनी भीषण थी कि सिंगर राजवीर जवंदा के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उनकी बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।
फोर्टिस अस्पताल की तरफ से जारी बयान में कहा गया, पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा को 27 सितंबर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में रेफर किया गया था और दोपहर 1:45 बजे उन्हें बेहद गंभीर हालत में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। सुबह-सुबह एक रोड एक्सीडेंट में उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थीं और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में रेफर होने से पहले उन्हें सिविल अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट भी हुआ था।
 
बयान में लिखा है, अस्पताल पहुंचने पर इमरजेंसी और न्यूरोसर्जरी टीमों ने तुरंत उन्हें देखा। जरूरी जांच और सारे टेस्ट किए गए। अभी उन्हें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। वह फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। हालत गंभीर है, पर निगरानी में हैं।
 
बता दे कि सिंगर राजवीर जवंदा ने साल 2014 में अपने संगीत करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने गीत 'काली जवंदे दी' से लोकप्रियता हासिल की। राजवीर ने 'मिंडो तसीलदारनी' और 'सूबेदार जोगिंदर सिंह' सहित कई फिल्मों में भी अभिनय किया है।
Webdunia
