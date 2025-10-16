अमेरिका में खुली 'बाहुबली द एपिक' की बुकिंग, सभी प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट्स में होगी रिलीज

एसएस राजामौली की बाहुबली फ्रैंचाइज़ी पहली और सबसे बड़ी अखिल भारतीय फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया और इतिहास रचा। दुनिया भर के दर्शकों द्वारा पसंद की गई इस महाकाव्य गाथा ने न केवल दिलों पर कब्ज़ा किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए सफलता के नए मानक स्थापित किए।

अब, दूरदर्शी फिल्म निर्माता 'बाहुबली: द एपिक' के साथ उस भव्यता को वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं - बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली 2: द कन्क्लूजन का एक पुनः संपादित और रीमास्टर्ड संस्करण। अब, आखिरकार, वह दिन आ ही गया है, क्योंकि बाहुबली द एपिक सभी प्रीमियम बड़े प्रारूपों में पूरे अमेरिका में आ चुकी है और इसकी बुकिंग शुरू हो गई है।

अमेरिका भर के सभी प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट के निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया पर बुकिंग शुरू होने की घोषणा की। उन्होंने लिखा, अब तक की सबसे बड़ी रिलीज़! यह महान कृति पूरे अमेरिका में सभी प्रीमियम बड़े फ़ॉर्मेट में उपलब्ध है, जिसका वितरण @VarianceFilms द्वारा किया जाएगा। 29 अक्टूबर के प्रीमियर के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। नियमित बुकिंग जल्द ही शुरू होंगी।

बाहुबली: द एपिक को बाहुबली की कहानी का एकल-फ़िल्म संस्करण बताया गया है, जिसमें दोनों फ़िल्मों के फुटेज को नए तकनीकी सुधारों, पुनर्स्थापित या पहले न देखे गए दृश्यों और चुनिंदा बदलावों के साथ जोड़ा गया है।

फ़िल्म को लेकर उत्साह चरम पर है, क्योंकि दर्शक एक ही बार में दो मेगा ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों का जादू देखने के लिए तैयार हैं। यह फ़िल्म 31 अक्टूबर 2025 को आईमैक्स, 4DX, डी-बॉक्स, डॉल्बी सिनेमा और EPIQ सहित कई प्रीमियम प्रारूपों में सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। यह तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में रिलीज़ होगी।