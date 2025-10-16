गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (13:08 IST)

'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे रणवीर सिंह

Dhurandhar movie title track
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह जल्द ही आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाले हैं। फिल्म से रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से ही फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज करके फैंस की बेसब्री और बढ़ा दी है। 
 
सोशल मीडिया पर चर्चा और जोश के बीच, सारेगामा इंडिया ने जियो स्टूडियोज़ और बी62 स्टूडियोज़ के साथ मिलकर धुरंधर का टाइटल ट्रैक पेश किया है – जो बहुत ही जोश और एनर्जी से भरा है। यह गाना एक लिरिकल वीडियो के साथ आया है, जिसमें रॉ और रियल एनर्जी साफ़ नजर आ रही है। 
 
गाने का वीडियो अब सारेगामा म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर लाइव है और ऑडियो सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। शाश्वत सचदेव और चरणजीत आहूजा ने इस गाने को मॉडर्न हिप-हॉप और पंजाबी फ्लेवर के साथ बनाया है। हनुमानकाइंड, जैस्मीन संडलस, सुधीर यदुवंशी, शाश्वत सचदेव, मोहम्मद सादिक़ और रंजीत कौर की आवाज़ों ने इसे और भी दमदार बनाया है। 
 
गाने के लिरिक्स हनुमानकाइंड, जैस्मीन संडलस और बाबू सिंह मान ने लिखे हैं। हनुमानकाइंड का यह पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट है। उन्होंने इसमें अपनी रैप स्टाइल और देसी अंदाज दिखाया है, जो रणवीर सिंह की स्क्रीन पर मौजूदगी के साथ बिलकुल फिट बैठती है।
 
म्यूज़िक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शाश्वत सचदेव कहते हैं, ‘ना दे दिल परदेसी नूं’ एक फोक क्लासिक है। इसे धुरंधर के लिए दोबारा बनाना मेरे लिए सम्मान की बात थी पर साथ यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। यह गाना फिल्म की कहानी का हिस्सा था, और मैंने इसकी धुन उसी जोश से तैयार की। 
 
उन्होंने कहा, ओजस गौतम (धुरंधर फिल्म डी.ए.) और मैंने इसे तब तक बनाया जब तक यह फिल्म की धड़कन ना बन जाए। बाद में, एक रात स्टूडियो में आदित्य धर, हनुमानकाइंड और मैंने मिलकर एक इम्प्रोम्प्टू रैप रिकॉर्ड किया, जिसने इसमें  एनर्जी भर दी। यह वर्ज़न पुराने और नए दोनों दर्शकों को जोड़ता है।”
रणवीर सिंह के नए और धमाकेदार लुक ने पहले ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, और अब ‘धुरंधर’ का टाइटल ट्रैक सोने पे सुहागा वाली बात हो गयी! यह गाना दर्शकों को यह बताता है कि अपने अंदर की ताकत, अपने भीतर के धुरंधर को पहचानो!
 
फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दमदार स्टारकास्ट नज़र आएंगे। आदित्य धर के निर्देशन में बनी और ज्योति देशपांडे व लोकेश धर द्वारा निर्मित यह फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
एल्विश यादव की बढ़ी मुश्‍किलें, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए क्या है मामला

एल्विश यादव की बढ़ी मुश्‍किलें, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए क्या है मामला'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने एल्विश और पंजाबी सिंगर फाजिलपुरिया समेत चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपितों को पक्ष रखने के लिए समन जारी किया है।

'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह का धमाकेदार कमबैक, धनश्री वर्मा संग लगाए ठुमके, देखिए वीडियो

'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह का धमाकेदार कमबैक, धनश्री वर्मा संग लगाए ठुमके, देखिए वीडियोभोजपुरी स्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट किया था। शो में पवन सिंह और धनश्री वर्मा की बॉन्डिंग को काफी पसंद किया जा रहा था। लेकिन अचानक ही पवन सिंह के शो से बाहर होने पर फैंस के साथ-साथ शो के कंटेस्टेंट भी निराश हो गए थे। अब एक बार फिर 'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह की एंट्री हो गई है।

जब हेमा मालिनी को तमिल निर्देशक ने कर दिया था काम देने से मना, कही थी यह बात

जब हेमा मालिनी को तमिल निर्देशक ने कर दिया था काम देने से मना, कही थी यह बात16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के आमानकुंडी में जन्मीं हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती फिल्म निर्माता थीं। हेमा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई से पूरी की। साल 1961 में हेमा मालिनी को एक लघु नाटक 'पांडव वनवासम' में बतौर नर्तकी काम करने का अवसर मिला। साल 1968 में हेमा मालिनी को सर्वप्रथम राजकपूर के साथ 'सपनों का सौदागर' में काम करने का मौका मिला।

'दे दे प्यार दे 2' में मीजान जाफरी ने दोहराया अजय देवगन का मशहूर स्प्लिट सीन, अजय ने खुद की मदद

'दे दे प्यार दे 2' में मीजान जाफरी ने दोहराया अजय देवगन का मशहूर स्प्लिट सीन, अजय ने खुद की मददबॉलीवुड एक्टर अजय देवगन फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में एक बार फिर रकुल प्रीत सिंह संग रोमांस करते नजर आने वाले हैं। इस बार सीक्वल में मीजान जाफरी, आर माधवन और गौतमी कपूर भी अहम किरदार में हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला।

'मिर्जापुर: द मूवी' के सेट से लीक हुआ वीडियो, रामनगर किले में हो रही जोरदार शूटिंग

'मिर्जापुर: द मूवी' के सेट से लीक हुआ वीडियो, रामनगर किले में हो रही जोरदार शूटिंगएक्सेल एंटरटेनमेंट की मिर्जापुर उन सबसे पसंद की जाने वाली सीरीज़ में से एक है, जिसे पूरे देश के दर्शकों ने खूब सराहा है। समय के साथ ये शो लोगों का फेवरेट बन चुका है, और अब 'मिर्जापुर: द फिल्म' के ऐलान ने एक्साइटमेंट को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है।

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
