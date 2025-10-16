'दे दे प्यार दे 2' में मीजान जाफरी ने दोहराया अजय देवगन का मशहूर स्प्लिट सीन, अजय ने खुद की मदद

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में एक बार फिर रकुल प्रीत सिंह संग रोमांस करते नजर आने वाले हैं। इस बार सीक्वल में मीजान जाफरी, आर माधवन और गौतमी कपूर भी अहम किरदार में हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला।

यह फिल्म रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है। ट्रेलर में मीजान जाफरी, अजय देवगन का ‘फूल और कांटे’ वाला आइकॉनिक स्प्लिट सीन दोहराते नजर आ रहे हैं। हालांकि वह दो बाइक की जगह कारों पर पैर रखकर एंट्री करते दिख रहे हैं।

मीज़ान ने बताया, अजय सर के साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। वह बहुत अच्छे इंसान हैं और सेट पर सबका बहुत सपोर्ट मिला। जब मैं कार पर स्प्लिट सीन कर रहा था, तब अजय सर खुद आए और मेरी हार्नेस पकड़कर मदद की।

इस सीन को लेकर मीज़ान ने कहा, मैं बहुत नर्वस था क्योंकि यह सीन सिर्फ अजय सर से जुड़ा है। लेकिन उन्होंने मुझे गाइड किया और मोटिवेट किया। यह सीन फिल्म में मेरी एंट्री का हिस्सा है और मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा।

‘दे दे प्यार दे 2’ का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है और इसे लव रंजन ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी और आर. माधवन भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।