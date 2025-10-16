गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Meezaan Jafri recreates Ajay Devgns famous split scene in De De Pyaar De 2
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (11:01 IST)

'दे दे प्यार दे 2' में मीजान जाफरी ने दोहराया अजय देवगन का मशहूर स्प्लिट सीन, अजय ने खुद की मदद

De De Pyaar De 2 movie
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में एक बार फिर रकुल प्रीत सिंह संग रोमांस करते नजर आने वाले हैं। इस बार सीक्वल में मीजान जाफरी, आर माधवन और गौतमी कपूर भी अहम किरदार में हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। 
 
यह फिल्म रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है। ट्रेलर में मीजान जाफरी, अजय देवगन का ‘फूल और कांटे’ वाला आइकॉनिक स्प्लिट सीन दोहराते नजर आ रहे हैं। हालांकि वह दो बाइक की जगह कारों पर पैर रखकर एंट्री करते दिख रहे हैं। 
 
मीज़ान ने बताया, अजय सर के साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। वह बहुत अच्छे इंसान हैं और सेट पर सबका बहुत सपोर्ट मिला। जब मैं कार पर स्प्लिट सीन कर रहा था, तब अजय सर खुद आए और मेरी हार्नेस पकड़कर मदद की।
 
इस सीन को लेकर मीज़ान ने कहा, मैं बहुत नर्वस था क्योंकि यह सीन सिर्फ अजय सर से जुड़ा है। लेकिन उन्होंने मुझे गाइड किया और मोटिवेट किया। यह सीन फिल्म में मेरी एंट्री का हिस्सा है और मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा।
 
‘दे दे प्यार दे 2’ का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है और इसे लव रंजन ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी और आर. माधवन भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

एजाज खान ने जताई प्रेमानंद महाराज को एक किडनी देने की इच्छा, वीडियो शेयर कर बोले- 100 साल और जीए और हमारा भला करें...

एजाज खान ने जताई प्रेमानंद महाराज को एक किडनी देने की इच्छा, वीडियो शेयर कर बोले- 100 साल और जीए और हमारा भला करें...बिग बॉस फेम और एक्टर एजाज खान अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। वह ड्रग्स केस में जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा अपने विवादित बयानों के लिए भी उनपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं अब एजाज खान ने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी को अनपी किडनी दान करने की इच्छा जताई है।

रणवीर सिंह ने अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट में अपनाया एजेंट अवतार, जबरदस्त लुक आया सामने

रणवीर सिंह ने अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट में अपनाया एजेंट अवतार, जबरदस्त लुक आया सामनेबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपने अब तक की सबसे जबरदस्त लुक से पर्दा उठा दिया है। यह एक ऐसी झलक है जो ताकत, मकसद और जोश से रूबरू करते हुए उसका एहसास दिला रही है। इस जबरदस्त लुक में वह पूरा फाइट गियर पहने, आंखें सीधी और पक्की रखे हुए, वह हर तरह से उस काम पर जाने वाले शख्स लग रहे हैं।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हुई पार्वती और ओम की एंट्री, क्या तुलसी और मिहिर के बीच मिटा पाएंगे दूरी?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हुई पार्वती और ओम की एंट्री, क्या तुलसी और मिहिर के बीच मिटा पाएंगे दूरी?स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' अपने नए सीजन के साथ दर्शकों को पूरी तरह पसंद आ रहा है। इसकी दिलचस्प कहानी और नए मोड़ दर्शकों को जोड़े रखते हैं। ऐसे में इस बार का ट्विस्ट सबको हैरान कर गया है क्योंकि शो में 'कहानी घर घर की' के पार्वती और ओम की एंट्री हुई है।

34 साल का सफर : काजोल ने खोला बॉलीवुड और अपनी दुनिया का राज

34 साल का सफर : काजोल ने खोला बॉलीवुड और अपनी दुनिया का राजबॉलीवुड की मशहूर अदाकारा काजोल ने हाल ही में अपने करियर और इंडस्ट्री में अपनी जगह को लेकर खुलकर बातचीत की। 16 साल की उम्र में 'बेखुदी' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली काजोल ने पिछले 34 वर्षों में सुपरस्टारडम हासिल किया, लेकिन हमेशा अपनी असली पहचान बनाए रखी।

दिग्गज एक्ट्रेस-क्लासिकल डांसर मधुमती का निधन, 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

दिग्गज एक्ट्रेस-क्लासिकल डांसर मधुमती का निधन, 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांसमनोरंजन जगत से एक और दुखद खबर सामने आई है। पंकज धीर के बाद दिग्गज एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर मधुमती का निधन हो गया है। उन्होंने 87 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। एक्ट्रेस के निधन की पुष्टि विंदू दारा सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में की है।

और भी वीडियो देखें

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाई

44 साल की शमा सिकंदर का बोल्ड बिकिनी लुक, सिजलिंग अंदाज से इंटरनेट का पारा ‍किया हाईएक्ट्रेस शमा सिकंदर 44 साल की उम्र में भी अपने हॉट एंड बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। शमा अपने शानदार लुक और बेबाक अंदाज से बढ़ती उम्र को मात दे रही हैं। शमा सिकंदर का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है।

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइट

येलो आउटफिट में सुहाना खान का किलर अंदाज, भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में लूटी लाइमलाइटबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जल्द ही अपने पिता के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं। सुहाना भले ही अभी तक सिर्फ एक फिल्म में नजर आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। सुहाना अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं।

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरस

तमन्ना भाटिया की जवानी का राज: योग, डाइट और पॉजिटिविटी से कैसे बनाती हैं खुद को ग्लैमरसतमन्ना भाटिया अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं। वे रोजाना योग, पिलेट्स और कार्डियो करती हैं और हेल्दी डाइट को प्राथमिकता देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनकी फिटनेस यात्रा से हर कोई सीख सकता है कि अनुशासन और पॉजिटिव सोच से ग्लो और एनर्जी दोनों पाई जा सकती है।

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,

उर्वशी रौतेला की जवानी और परफेक्ट बॉडी का राज: जानें क्या है उनका डाइट और वर्कआउट प्लान,यह आर्टिकल बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिटनेस और डाइट रूटीन पर है। इसमें बताया गया है कि कैसे उर्वशी अपने वर्कआउट रूटीन (जिसमें जिम, योग और डांस शामिल है) और संतुलित डाइट प्लान से खुद को फिट रखती हैं। यह लेख उनके सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के बारे में भी विस्तार से बताता है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं।

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरें

हॉटनेस के मामले में मां श्वेता तिवारी को टक्कर दे रहीं 24 साल की पलक तिवारी, देखिए तस्वीरेंश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद ग्लैमरस हैं। 24 साल की पलक अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। इस बार पलक ने ब्लू बॉडीफिटेट लैंगिग के साथ ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com