एजाज खान ने जताई प्रेमानंद महाराज को एक किडनी देने की इच्छा, वीडियो शेयर कर बोले- 100 साल और जीए और हमारा भला करें...

बिग बॉस फेम और एक्टर एजाज खान अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। वह ड्रग्स केस में जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा अपने विवादित बयानों के लिए भी उनपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं अब एजाज खान ने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी को अनपी किडनी दान करने की इच्छा जताई है।

प्रेमानंद महाराज का बीते कुछ समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा है। उनकी दोनों किड़नी फेल हो चुकी है। उनके कई शिष्य और सेलेब्स उन्हें अपनी किड़नी देने की इच्छा जता चुके हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने इससे साफ इनकार कर दिया है। हाल ही में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने भी महाराज को किड़नी देने की इच्छा जाहिर की थी।

अब एजाज खान ने प्रेमानंद महाराज के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी एक किडनी दान करने की इच्छा जताई है।

एजाज खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वह कहते हैं, प्रेमानंद जी एक शख्यित हैं जिन्होंने कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, कभी किसी को भड़काया नहीं। मेरा जी करता हैं मैं उनसे मिलूं और अगर मेरी किड़नी उनसे मैच हो जाए तो मैं उन्हें अपनी एक किड़नी देना चाहता हूं।

एजाज आगे कहते हैं, यारों उनके लिए दुआ करों ये शख्यित सौ साल और जीए और हिंदुस्तान और हमारा भला करें। मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा सर।

एजाज खान की इच्छा पर यूजर्स उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। वहीं कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'तुम्हारी किडनी लेकर उन्हें और बीमार नहीं होना।' एक अन्य ने लिखा, 'बहुत लोगों को जरूरत है, वो कई बार मना कर चुके हैं, तो हॉस्पिटल में जाओ और किसी जरूरतनमंद को दो।'