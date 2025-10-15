दिग्गज एक्ट्रेस-क्लासिकल डांसर मधुमती का निधन, 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
मनोरंजन जगत से एक और दुखद खबर सामने आई है। पंकज धीर के बाद दिग्गज एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर मधुमती का निधन हो गया है। उन्होंने 87 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। एक्ट्रेस के निधन की पुष्टि विंदू दारा सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में की है।
विंदू दारा सिंह ने मधुमती की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हमारी शिक्षिका और मार्गदर्शक मधुमती जी की आत्मा को शांति मिले। हम में से कई लोगों ने इस महान हस्ती से नृत्य सीखा और उनके प्यार और आशीर्वाद से भरपूर एक सुंदर जीवन जिया।
अक्षय कुमार की पहली गुरु थीं मधुमती
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी मधुमती संग पुरानी तस्वीरें शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, मेरी पहली और हमेशा के लिए गुरु। नृत्य के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूं, वह आपके चरणों में सीखा है, मधुमती जी। हर अदा, हर अभिव्यक्ति में आपकी याद हमेशा साथ रहेगी। ॐ शांति।
मधुमती अपनी बेहतरीन डांस स्किल्स और अभिनय के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिनमें आंखें, टॉवर हाउस, शिकारी, मुझे जीने दो जैसी फिल्में शामिल हैं। मधुमती ने अपने करियर की शुरुआत 1957 में एक अनरिलीज्ड मराठी फिल्म से की थी। उन्हें बचपन से ही उन्हें डांस का जुनून था। मधुमती ने भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्यों में ट्रेनिंग ली थी।
मधुमती ने मात्र 19 साल की उम्र में मशहूर डांसर दीपक मनोहर से शादी की थी। दीपक मनोहर उम्र में मधुमती से काफी बड़े थे और उनके चार बच्चे थे। दीपक की पहली पत्नी की मौत काफी जल्दी हो गई थी। मधुमती उनकी दूसरी पत्नी बनी।