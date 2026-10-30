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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (17:16 IST)

शाहरुख खान के 'मन्नत' में अनिल कपूर ने की थी इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की शूटिंग, सालों बाद खोला राज

Shah Rukh Khan Mannat
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (17:18 IST)
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बॉलीवुड के 'किंग' यानी शाहरुख खान का बांद्रा स्थित समंदर किनारे बना आशियाना 'मन्नत' केवल एक घर नहीं, बल्कि दुनियाभर में मौजूद उनके करोड़ों प्रशंसकों के लिए एक लैंडमार्क बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान के इस मशहूर बंगले से अभिनेता अनिल कपूर की भी एक बेहद खास और पुरानी याद जुड़ी हुई है?
 
हाल ही में रियलिटी शो 'इंडिया के टॉप 1%' के मंच पर मेजबानी कर रहे अनिल कपूर ने शाहरुख खान और उनके बंगले 'मन्नत' को लेकर कुछ ऐसे दिलचस्प खुलासे किए, जिन्हें सुनकर प्रशंसक भी हैरान रह गए।
 
'मन्नत' में हुई थी फिल्म 'तेज़ाब' की शूटिंग
शो के दौरान एक कंटेस्टेंट ने जब यह इच्छा जताई कि वह 1 करोड़ रुपये जीतकर शाहरुख खान के 'मन्नत' जैसा एक शानदार घर खरीदना चाहती है, तो अनिल कपूर पुरानी यादों में खो गए। अनिल कपूर ने बताया कि शाहरुख द्वारा यह ऐतिहासिक विरासत संपत्ति खरीदे जाने से काफी समय पहले उन्होंने वहां काम किया था।
 
अनिल कपूर ने खुलासा करते हुए कहा, मुझे याद है कि शाहरुख ने मेरे आंखों के सामने मन्नत खरीदा था। लेकिन उससे भी पहले, जब यह संपत्ति शाहरुख का घर नहीं बनी थी, तब मैंने वहां अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'तेज़ाब' (1988) की शूटिंग की थी।
 
बता दें कि मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड पर स्थित यह हेरिटेज प्रॉपर्टी पहले 'विला विएना' के नाम से जानी जाती थी। शाहरुख खान ने साल 2000 में इसे खरीदा था और बाद में इसका नाम बदलकर 'मन्नत' रखा।
 
पहली ही नजर में पहचान लिया था 'भविष्य का सुपरस्टार'
अनिल कपूर ने शाहरुख खान के साथ अपनी पहली मुलाकात का किस्सा साझा करते हुए बताया कि उन्होंने शाहरुख के डेब्यू करने से पहले ही उनके अंदर छिपे सुपरस्टार को पहचान लिया था।
 
अनिल कपूर ने याद करते हुए बताया, शाहरुख साहब और मैं कई सालों से बेहद करीबी दोस्त रहे हैं। वह मुझसे तब मिलने आए थे जब मैं फिल्म 'बेनाम बादशाह' (1991) की शूटिंग कर रहा था। जब मैंने उन्हें देखा और उनकी आंखों में झांका, तो मुझे तुरंत यह अहसास हो गया था कि यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। वहीं से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई और वक्त के साथ हमारी दोस्ती गहरी होती गई।
 
कार्टर रोड के फ्लैट से 'मन्नत' तक का सफर
सफलता के शिखर पर पहुंचने से पहले शाहरुख खान के शुरुआती दिनों की बात करते हुए अनिल कपूर ने कहा कि उन्होंने शाहरुख की मेहनत और उनके सपनों को सच होते देखा है। 1991 में जब शाहरुख मुंबई आए थे, तो शुरुआत में वे दोस्तों के साथ रहे। इसके बाद उन्होंने बांद्रा के कार्टर रोड पर एक फ्लैट खरीदा था। 
 
अनिल कपूर ने बताया, हम अक्सर कार्टर रोड पर मिला करते थे, जहां उनका फ्लैट था। शाहरुख का भी हमेशा से समंदर के सामने एक भव्य बंगला खरीदने का सपना था, और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उस सपने को पूरा करके दिखाया।
 
'किंग' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं शाहरुख खान
शाहरुख खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वर्ष 2023 में 'डंकी', 'जवान' और 'पठान' जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बाद, किंग खान अब सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही एक्शन-एंटरटेनर फिल्म 'किंग' के जरिए बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की तैयारी कर रहे हैं।
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